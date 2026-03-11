ほど良い肌見せで作る大人女子の春コーデがかわいい。FRAY I.DからLIBERTY柄によるコレクションが登場

マッシュスタイルラボが展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は3月4日より、コレクション「FRAY I.D MADE WITH LIBERTY FABRIC」のWEB先行予約を開始しました。店頭販売は3月11日から開始します。

■アイテムはブラウスやスカートなど全5型

同コレクションは、英国リバティ社のリバティプリントを用いてLIBERTYの柄をFRAY I.D別注カラーで表現したアイテムを展開しています。

アイテムは、ブラウスやスカートのほか、パフスリーブによるナローワンピースなど全5型。

華やかに映えるデザインでありながら、着心地や扱いやすさにもこだわっています。

■商品概要

商品名：Dress [LIBERTY FABRICS]

価格：4万1,800円

商品名：Hair accessory [LIBERTY FABRICS]

価格：6,050円

商品名：Skirt [LIBERTY FABRICS]

価格：2万8,900円

商品名：Blouse [LIBERTY FABRICS]

価格：1万9,910円

商品名：Dress [LIBERTY FABRICS]

価格：2万9,920円

先行予約開始日：3月4日

先行予約取扱い：FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE、USAGI ONLINE、MASH STORE

発売日：2026年3月11日

（フォルサ）