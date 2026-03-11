ほど良い肌見せで作る大人女子の春コーデがかわいい。FRAY I.DからLIBERTY柄によるコレクションが登場
マッシュスタイルラボが展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は3月4日より、コレクション「FRAY I.D MADE WITH LIBERTY FABRIC」のWEB先行予約を開始しました。店頭販売は3月11日から開始します。
■アイテムはブラウスやスカートなど全5型
同コレクションは、英国リバティ社のリバティプリントを用いてLIBERTYの柄をFRAY I.D別注カラーで表現したアイテムを展開しています。
アイテムは、ブラウスやスカートのほか、パフスリーブによるナローワンピースなど全5型。
華やかに映えるデザインでありながら、着心地や扱いやすさにもこだわっています。
■商品概要
商品名：Dress [LIBERTY FABRICS]
価格：4万1,800円
商品名：Hair accessory [LIBERTY FABRICS]
価格：6,050円
商品名：Skirt [LIBERTY FABRICS]
価格：2万8,900円
商品名：Blouse [LIBERTY FABRICS]
価格：1万9,910円
商品名：Dress [LIBERTY FABRICS]
価格：2万9,920円
先行予約開始日：3月4日
先行予約取扱い：FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE、USAGI ONLINE、MASH STORE
発売日：2026年3月11日
（フォルサ）