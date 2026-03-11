石崎ひゅーい、新アルバムリード曲「Tokyo City Lights」先行配信開始！MVティザーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

石崎ひゅーいの6枚目アルバム『Tokyo City Lights』のリードトラック「Tokyo City Lights」の先行配信が3月11日からスタートした。

■上京してから現在に至るまでの東京での生活や感情をリアルに綴ったポップソング

「Tokyo City Lights」は、上京してから現在に至るまでの東京での生活や感情をリアルに綴ったリリックと、夜の街並みや帰り道の情景を想起させるサウンドが印象的な都会的ポップソング。

3月18日のアルバム発売に向けて特設サイトもオープン。アルバム全曲の試聴に加えて、石崎ひゅーいのアルバムへ込めた想いや、各収録楽曲のライナーノーツが公開されている。今後も新しいコンテンツが随時更新される予定だ。

さらに、MVのティザー映像も公開された。本編は、アルバム発売日の3月18日21時に公開される。

また、同日20時からは、発売記念生配信ライブが石崎ひゅーい公式YouTubeで実施される。こちらも要チェックだ。