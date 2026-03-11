石崎ひゅーい、新アルバムリード曲「Tokyo City Lights」先行配信開始！MVティザーも公開
石崎ひゅーいの6枚目アルバム『Tokyo City Lights』のリードトラック「Tokyo City Lights」の先行配信が3月11日からスタートした。
■上京してから現在に至るまでの東京での生活や感情をリアルに綴ったポップソング
「Tokyo City Lights」は、上京してから現在に至るまでの東京での生活や感情をリアルに綴ったリリックと、夜の街並みや帰り道の情景を想起させるサウンドが印象的な都会的ポップソング。
3月18日のアルバム発売に向けて特設サイトもオープン。アルバム全曲の試聴に加えて、石崎ひゅーいのアルバムへ込めた想いや、各収録楽曲のライナーノーツが公開されている。今後も新しいコンテンツが随時更新される予定だ。
さらに、MVのティザー映像も公開された。本編は、アルバム発売日の3月18日21時に公開される。
また、同日20時からは、発売記念生配信ライブが石崎ひゅーい公式YouTubeで実施される。こちらも要チェックだ。
■石崎ひゅーい コメント
東京という街に暮らし始めてから何年が経っただろう？
いつの間にか人生の半分以上を東京生活に費やしてきた僕の頭の中には、そんな疑問すら浮かばなくなってきてしまった。”安心”という名の故郷から離れて未だに歌と戦って苦戦している自分のことをもう一人の自分が俯瞰して見ている。
きっと理想や夢は時間と共に形を変えていって、これでいいやって妥協したり、これじゃなくちゃって言い切ったり、まだまだ誇らしいとは思えない、そんな毎日だ。
でも僕はまだ東京という街で諦めない。
答えを与えることは僕にはできないけど、精一杯共に悩み、共に抗う。
そんな作品を作ろうと思ったんです。
大人になっても夢を追いかけている人がいる。
誰かを想いながら報われない夜を過ごす人もいる。
すべての瞬間が青春の断片。
見渡すと無数の窓に明かりが灯っていて、その一つひとつにストーリーがある。
そしてその光たちはそれぞれの人生がどこかで誰かを照らしている。
交錯しては離れていく、街の灯りが照らす物語。
たくさんの生き方が溢れるこの世界で、悩みながらも、葛藤しながらも、毎日を生きるそんなあなたへ。この作品は僕からのエールです。受け取ってください。
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tokyo City Lights」
2026.03.18 ON SALE
ALBUM『Tokyo City Lights』
■関連リンク
『Tokyo City Lights』特設サイト
https://www.ishizakihuwie.com/tokyocitylights/
石崎ひゅーい OFFICIAL YouTube
http://www.youtube.com/ishizakihuwieSMEJ
石崎ひゅーい OFFICIAL SITE
http://www.ishizakihuwie.com/