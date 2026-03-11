3月10日、バラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送。ゲストに元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの久慈暁子が出演。近影を公開し、その姿が話題を呼んでいる。

今回のオンエアでは、『東北出身の有名人が大集合』をテーマに放送。放送日の翌日は、3月11日の東日本大震災から15年経つというタイミング。その日に合わせ、東北にゆかりのある有名人たち13名が、“東北魂全開”で各県の魅力をアピールした。

「久慈さんは岩手県奥州市出身ということで、岩手県を代表して登場。淡いブルーのシャツワンピースに白のノンスリーブベストを羽織ったさわやかな装いを披露しました。タレントの河合郁人さんとともに岩手の魅力について語っていましたよ」（テレビ局関係者）

久慈は2022年にプロバスケットボールプレイヤーの渡邊雄太と結婚。約2年間のアメリカ生活を経て、2024年夏に日本へ帰国している。放送中Xには、久しぶりの久慈の出演に驚いた声が並んでいた。

《誰かなーと思ってたら久慈暁子ちゃんだったのか》

《さんまが指名して初めて久慈さんだと気付いた》

少しふっくらとした印象の久慈に気付かなかった視聴者もいたようだ。

「久慈さんは、2026年1月1日に第一子の妊娠を発表しました。番組中にも、MCの明石家さんまさんに『妊娠なさってるんだ』と聞かれると『そうなんですよ〜』と笑顔でコメント。『今8カ月です。結構、もう（おなかが）出てきてて』と答え、幸せオーラが漂っていました」（芸能ジャーナリスト）

出産を目前に控えた出演となった今回。出演したことを自身のInstagramにも報告。フリーアナウンサーの直川貴博アナとのツーショットを公開するなど、楽しい収録になったようだ。

「春には母となる久慈さん。Instagramのコメント欄には、《お母さんな風格が出てきました》《安産お祈りしています》などと、出産へ向けてのコメントも多く寄せられていました。待望の第一子の出産をファンも待ち望んでいるでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

無事に出産を迎えて欲しい。