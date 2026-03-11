ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国―メキシコ戦（9日／日本時間10日）で、米代表カル・ローリーが握手を拒否した場面が注目を浴び、その後の反響が拡大。ネット上ではファンの間で様々な議論も交わされている。

ヒューストンで行われた一戦、問題のシーンが起きたのはマリナーズの同僚で、メキシコのアロサレーナが打席に立った時だった。捕手のローリーへ握手を求めたが、ローリーはこれを拒否。直後には2人が何やら会話を交わす様子が確認された。

余波は広がり、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は、「罵り言葉を交えながらローリーを強く批判し、『消え失せろ』『地獄に落ちろ』と言わんばかりの言葉を浴びせた」と、アロサレーナが憤慨した様子を報じた。

対するローリーは火消しに躍起で、MLB公式サイトによると、ローリーは「ランディには連絡して、もし無礼だと感じたなら申し訳ない、というようなことを言った」と明かし、2人の間にわだかまりはないとした。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャーレポート」のインスタグラムは、実際の場面を捉えた映像を公開。コメント欄には米ファンからの声が溢れ、ローリーの対応には賛否の声が寄せられた。

「彼が謝ったのはよかった」

「あれはスポーツマンシップに欠けるよ。ちょっと拳をタッチするくらい、簡単にできることなのに」

「チームケミストリーが30％下がった」

「みんなこの件を大袈裟にしすぎだよ。カルはランディとタッチして、手に松ヤニが付くのを避けたかっただけなんじゃないかな」

「正直に言うと、ちょっと気持ちは分かる。試合の前や後なら握手するけど、試合の最中にはしないかな」

「コービー（ブライアント）とガソルがオリンピックで対戦した時と同じようなもの。特に騒ぐようなことじゃないよ」

米国は10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われた1次ラウンド・プールBイタリア戦で6-8とまさかの敗戦。準々決勝進出の行方は、11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。



（THE ANSWER編集部）