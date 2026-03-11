WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。批判の矛先が向けられた米国のマーク・デローサ監督は、試合前にも“失態”を犯していたと米記者が指摘している。

まさかの敗戦を喫した米国。試合前、デローサ監督は米専門局「MLBネットワーク」の番組で「イタリアにはとても敬意を持っている。奇妙なんだけれど、我々はすでに準々決勝進出は決まっているもののこの試合に勝ちたいんだ」と話していた。実際にはイタリア戦に敗れたことで、明日のメキシコ―イタリア戦の結果次第では、米国の1次ラウンド敗退の可能性もある。

MLB公式サイトが公開した試合後の会見では、デローサ監督は試合前の発言について「失言だった。計算間違いしていた。メキシコがイタリアと対戦するのは分かっていた。この日負ければ様々な条件が絡むことになる。失言してしまった」と猛省した。

しかし、試合前の会見でも“油断”が透けていた。9日（同10日）のメキシコ戦に勝利後、「バスの中でも、ホテルに戻ってからも」チーム全体で祝福し合っていたという。「まあ、今日はそのせいで少しお疲れ気味の選手も何人かいるけれどね」と笑っていた。

米スポーツメディア「アワー・エスキーナ」のホセ・デ・ヘスス・オルティス記者が実際の会見映像を公開。文面では、「メキシコ戦後にコーチ陣と選手たちは語り合いながら祝福した。チームバスは午前0時30分になるまでダイキン・パークを出発しなかった。今、イタリアが5-0でリードしている」と皮肉交じりにつづっていた。

イタリアはこれでプールB首位に浮上。ただイタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、米国含め3チームが勝率で並び、順位は失点率の差で決定する。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数の少なさが適用され、米国はメキシコに3失点、イタリアに8失点。メキシコは米国に5失点。イタリアは米国に6失点となっている。メキシコ―イタリア戦の結果次第では、優勝候補・米国が1次ラウンドで敗退する可能性もある。



（THE ANSWER編集部）