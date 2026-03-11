10日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡が、ホームゲーム限定のオリジナルプラカップを製作したことをクラブ公式サイトで発表した。

この企画は、東レ静岡のサポートカンパニーで静岡のクラフトビールの販売を取り扱う「すごせる酒屋MUGI」とのコラボにより実現した。オリジナルプラカップは、ホームゲーム当日にアリーナ内で出展される「すごせる酒屋MUGI」のブースにて、ドリンクを購入した方へ提供される。

同ブースではクラフトビールだけではなく、アローズカラーの青に染まった「ブルーレモネード」と、オレンジカラーの「静岡みかんジュース」のノンアルコール商品2種も販売される。なお、アリーナ内での出店につき、開場後のみ購入が可能。数量限定のためなくなり次第、販売終了となる。

「すごせる酒屋MUGI」の今後の出店日程は、14日（土）と15日（日）に北里アリーナ富士で行われるSVリーグ男子第17節のサントリーサンバーズ大阪戦、28日（土）と29日（日）にこのはなアリーナで行われるSVリーグ男子第19節のヴォレアス北海道戦。4月11日（土）と12日（日）に同会場で行われるSVリーグ男子第21節の広島サンダーズ戦となっている。