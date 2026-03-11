「春季教育リーグ、阪神１−０オリックス」（１１日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神が虎の子の１点を守り切った。先発の伊藤将は再三走者を背負うも、粘って４回無失点に抑えた。試合後、平田２軍監督は伊藤将の投球術を「やっぱりさすがよ」と評価。また、同日に支配下選手契約締結が発表された嶋村にも言及した。

主な一問一答は、以下の通り。

−伊藤将は４回無失点。粘りの投球が光った

「ボールのキレもコントロールも良かったんじゃない。三振取ってほしいな、バットに当てられたくないなという場面で三振が取れる。やっぱりさすがよ、経験値というか、いい粘りを見せてくれてたな」

−３番手の松原も２回無失点。８日の教育リーグ・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）での２回４失点から成長を見せた

「２イニングをゼロに抑えたのは頑張ってくれた。ただ、一生懸命投げてますだけじゃ困るわけ。今日のピッチングでね『こういう感じで粘って抑えられれば』とか『いろんな球種を駆使して抑えられれば』っていう、なんかヒントになってくれりゃいいよな」

−嶋村が支配下契約

「おお！そうなん！いやいや聞いてなかったよ。そら、嶋村は結果残してるもん。キャンプからずっとね、それで今はオープン戦でも結果残してるっていうところは、やっぱりわれわれとしてはうれしいよね」