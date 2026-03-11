東日本大震災の発生から15年。宮城県で避難所生活を経験し、その後、熊本に移住した防災士の柳原志保さんとお伝えしていきます。



（防災士・柳原志保さん）

3.11の経験から特に伝えたいのが、「情報」の備えです。当時はラジオで「津波が来ている」と言われても、意味がすぐにわからず、想像できないことが起きました。だから情報は複数の方法で受け取れるようにすることが大切です。





Q具体的にはどんな備えがあった方が良かったですか？

ポータブルテレビ・ラジオ・スマートフォン・防災行政無線。近所の人に情報を教えてあげたり、逆に教えてもらったりするのも大切なことだと思います。



Q物だけでなく気持ちの面でも備えてほしいことがあるんですよね？

キーワードは「家族」です。東日本大震災の後、我が家で家族1人ひとりが持ち歩いているのがこちらです。



【個人情報をまとめたもの】

・名前・血液型・生年月日・住所、・緊急連絡先・アレルギーや持病などの気をつけること・保険証などの身分証明書・現金・家族写真・ふえ



Q家族写真を携帯しているんですね

3.11は平日昼間で家族がバラバラの時間帯で、『朝ケンカしてごめんなさいが言えなかった』人もいました。災害時は、家族が一緒にいるとは限らない。どこで地震にあうかわからない。離れていても、これを持っていれば安心できる、家族の『お守り』として、心の備えにしています。



Q柳原さんのお子さんも、東日本大震災から15年が経って、もう社会人なんですよね。

4月から長男が就職で関東へ行きます。次男も熊本を離れて進学中なので、家族バラバラなんです。だからこそ、離れていてもお互いに『大丈夫』と思えるように、命を守る行動を家族で共有していてほしいです。

