「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）

初日から３連敗を喫していた横綱大の里（二所ノ関）が１１日、日本相撲協会に「左肩関節脱臼で３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。

大の里の休場は昨年九州場所千秋楽以来で２度目。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「痛みが出て相撲が取れない。残念ですけど」と説明した。昨年九州場所に痛めた左肩の影響で場所前から不安は感じていた。「稽古での相撲通り。（３連敗は）稽古で負けたような相撲だった。場所前から調整がうまくいっていなかったし、体も出来上がっていなかった」と話した。先場所も途中に３連敗を喫したが、「初日からの３連敗なので質が違う」と明言した。

３連敗を喫した１０日の夜に師弟で話し合い、休場を決めた。「これ以上、協会に迷惑をかけられないし、情けない相撲を取るわけにはいかない。何より体が言うことを聞かない」と現状を明かした。今後は精密検査を受け、治療に専念する予定。

八角理事長（元横綱北勝海）は横綱の休場に「ケガを早く治すしかない。左肩を痛めてから半身になっている。（この試練を）乗り切ってほしい」と話した。