「八つ当たりして」酔っぱらいか…宅配ボックスなど破壊する一部始終　何度も転倒　玄関先に入り犯行後徒歩で逃走　千葉・船橋市

「今も下の宅配ボックスがちゃんと閉まらない」と宅配ボックスの不具合を訴える住人。

一体何が起きたのでしょうか。

防犯カメラがその“一部始終”を捉えていました。

3月7日午前2時過ぎ、千葉・船橋市でカメラが捉えたのは、車道をフラフラと歩く不審な人物。

住人：

夜中に酔っぱらいの方がフラフラ歩いてきて、玄関先まで入ってきて…。

雨が降る中、玄関前の階段で約10分間、微動だにせず座り続ける“不審な人物“。

すると、酒に酔っているのか、足元がおぼつかず転倒。

しかしすぐに起き上がると、再び玄関へと近づいていき、宅配ボックスに手をかけた次の瞬間、倒しました。

住人：

（自分が転倒して）気に入らなかったんでしょうね。外にある宅配ボックスに八つ当たりして。

宅配ボックスを倒したはずみで、自らも再び転倒。

その後、徒歩で逃走していきました。

被害は宅配ボックスだけでなく…。

住人：

水受けのシンクですね。（排水溝と）つながっているパッキンがダメになりました。

住人は被害届を提出。

警察が器物損壊事件として捜査をしています。