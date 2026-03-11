「八つ当たりして」酔っぱらいか…宅配ボックスなど破壊する一部始終 何度も転倒 玄関先に入り犯行後徒歩で逃走 千葉・船橋市
「今も下の宅配ボックスがちゃんと閉まらない」と宅配ボックスの不具合を訴える住人。
一体何が起きたのでしょうか。
防犯カメラがその“一部始終”を捉えていました。
3月7日午前2時過ぎ、千葉・船橋市でカメラが捉えたのは、車道をフラフラと歩く不審な人物。
住人：
夜中に酔っぱらいの方がフラフラ歩いてきて、玄関先まで入ってきて…。
雨が降る中、玄関前の階段で約10分間、微動だにせず座り続ける“不審な人物“。
すると、酒に酔っているのか、足元がおぼつかず転倒。
しかしすぐに起き上がると、再び玄関へと近づいていき、宅配ボックスに手をかけた次の瞬間、倒しました。
住人：
（自分が転倒して）気に入らなかったんでしょうね。外にある宅配ボックスに八つ当たりして。
宅配ボックスを倒したはずみで、自らも再び転倒。
その後、徒歩で逃走していきました。
被害は宅配ボックスだけでなく…。
住人：
水受けのシンクですね。（排水溝と）つながっているパッキンがダメになりました。
住人は被害届を提出。
警察が器物損壊事件として捜査をしています。