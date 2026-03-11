Photo: はらいさん

MacBook Neoのスピーカーは本体側面に搭載されていますが、マイクもこの部分に搭載されているそう。

マイク付きイヤホンを使わなくても、MacBook Neo単体で問題なく通話できるのか試してみました。

結果：多少ガヤガヤした場所でも、問題なく通話できます

Apple（アップル）によると、MacBook Neoのマイク仕様は現行モデルのMacBook AirやMacBook Proには少し劣る「指向性ビームフォーミングを持つデュアルマイクアレイ」が採用されているとのこと。

周囲の音の聞こえ方を調節できるマイクモードに対応しているため、会話は快適に行えるはず。

マイク付きイヤホンは使わず、MacBook Neoの内蔵マイクでビデオ通話を実施してみたのですが、結果として特に問題なく通話を行うことができましたよ。筆者は通話相手側として、MacBook Neoの内蔵マイクを通して聞こえてくる声を聞いていたのですが、感想としてはこんな感じです。

・通信環境によるかもしれないが、相手の声が少しザラザラと聞こえるときがあった。 ・通話相手は騒音を発する自動販売機の近くで話してたらしいが、筆者にはその騒音がまったく聞こえなかった。←ノイキャンが機能していた。 ・基本的に相手の声はクリアに聞き取ることができたため、特に通話において問題はないと感じた。

MacBook Neoのマイク性能は想像以上に優秀ということがわかったので、これなら万が一マイク付きイヤホンを忘れてしまったとしても、問題なく通話に集中することができそうです。

