お気に入り登録者数2万超え！！【3COINS】ナチュラル可愛い「磁石付きフック」が気になる

デッドスペースの有効活用にぴったりな【3COINS（スリーコインズ）】の「磁石付きフック」。公式オンラインストアで2万人以上がお気に入り登録している、注目のアイテムです。シンプルなデザインは、インテリアとの相性を気にせず使いやすそう。磁石で取り付けできるところも嬉しいポイントです。今回はそんな、おしゃれで便利な磁石付きアイテムを紹介します。

ナチュラルな雰囲気のデザインが◎

「磁石付きインテリアフック」は、玄関ドアや冷蔵庫など、磁石がくっつく場所に設置できるフックです。天然木を使用したすっきりとしたデザインで、インテリアの邪魔をせず、周りとの組み合わせを気にせず使えそう。玄関ドアでは、エコバッグや折り畳み傘をかけたり、キッチンでは鍋敷きや鍋つかみといったすぐに使いたい物をかけたり、さまざまな活用方法がありそうです。

出発前の身だしなみチェックに

磁石が貼りつく玄関ドアなら、「磁石付き鏡」もスペースの有効活用ができそう。自宅を出発する前にサッと身だしなみをチェックでき、使い勝手は抜群かも。出発前に前髪をチェックしたり、リップクリームを塗り直したいとき、玄関ですぐに済ませられ、洗面所までチェックしに行かなくてもOK！ 下部の天然木フレームがワンポイントになり、チープに見えないところも優秀です。

ピタッと貼って便利に使える、3COINSの「磁石付きフック」。スペースの広さに合わせてフックの数を増減するなど、アイデア次第でデッドスペースの有効活用ができそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：河合 ひかる