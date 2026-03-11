千葉県船橋市の非公認ご当地キャラ・ふなっしーが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。東日本大震災の被災者に向けて100万円を寄付したことを報告した。



【写真】さらに16万円プラス ぴったり100万円寄付した証拠

ふなっしーは「今年のふなっしーカレンダーの版権料84万に16万足して丁度100万を 東日本大震災で影響を受けた子供達を二十歳まで支援する 公益社団法人ハタチ基金さんに寄付させていただきました事をご報告しますなっしー♪」と報告。「子供達は東北の未来そのもの 皆様のお気持ちを形にして各方面に届け続けられた事を嬉しく思いますなっしー♪ 何時もみんなありがとうございますなっしー♪ みなさんはふなっしーの誇りですなっしー♪」と知らせた。投稿には、きっちり100万円を寄付した証拠となる印紙の写真も添えた。



ふなっしーは東日本大震災だけでなく、他の被災地などにも定期的に寄付していることで知られている。ネット上でも「今年もありがとう」「いつもながら、ふなっしーには頭が下がります」「今年もカレンダーを購入しました。 私の力は微力ではありますが、ふなっしーと共に支援を続けていきたいと思っています」と感謝の声が送られていた。



（よろず～ニュース編集部）