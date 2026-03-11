マックス・ダウマンはFA杯5回戦のマンスフィールド戦で先発した

イングランド・プレミアリーグで首位を走るアーセナルに所属する16歳のMFマックス・ダウマンは、現地時間3月7日に行われたFA杯5回戦のマンスフィールド戦に先発出場した。

3部クラブを相手にしたタフな一戦で、チームはMFエベレチ・エゼの決勝弾などにより、2-1で勝利。英紙「ロンドン・イブニング・スタンダード」は、この試合で出色のパフォーマンスを披露した若き才能に対し、「特別な選手である」と最大級の評価を与えている。

ダウマンは、同アカデミーのスターであるDFマルリ・サーモンとともに、トップチームで2度目となる先発出場を果たした。タフなピッチコンディションとなった敵地での一戦において、ダウマンは中盤の中央で試合をコントロール。得意のドリブルで相手を翻弄し、チャンスを量産した。77分間のプレーを終えて退くまで、「間違いなくアーセナルで最高のプレーヤー」として異彩を放ったと報じられた。

16歳の新星が見せた堂々たる振る舞いに、周囲の視線は釘付けとなった。同メディアは「このような状況下でプレーし、ボールを保持してあのようにドリブルができるのは、特別な才能であることを示している」と絶賛。さらに「非常に自信に満ちている。自身の能力を強く信じている」とその精神面にも触れており、若くして「成熟している」と、16歳とは思えない落ち着きと実力を絶賛した。

昨年12月に足首の靭帯を痛めて戦線離脱していたダウマンにとって、この試合は11月以来のトップチーム復帰戦となった。マンスフィールド戦への出場により、アーセナルの「FAカップ史上最年少出場選手」という新たな勲章を手にした。昨年11月には15歳308日でUEFAチャンピオンズリーグ出場し、大会史上最年少記録を樹立。ミケル・アルテタ監督も、かつてのリオネル・メッシと比較するほどの期待を寄せる逸材だ。

ダウマンは負傷期間中にアーセナルとの将来を約束する事前契約に合意しており、17歳となる12月にプロ契約を結ぶ予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）