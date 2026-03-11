タレントのオスマン・サンコンが７７歳を迎えた１１日、都内で喜寿のパーティーを行い、開演前に妻の北山みつき、語学講師のアントン・ウィッキーさんと取材会を行った。

日本テレビ系「ズームイン！朝！」の「ワンポイント英会話」で知られるウィッキーさんとサンコンは「ヘイ、ブラザー！」とあいさつ。共演経験は多くはないが、街中でしょっちゅう間違われていたという。

サンコンは「『毎朝見てますよ』とかね。僕、朝弱くて起きられないよ。夜行性なの」と笑顔。ウィッキーさんも「この間、電車の中で『サンコンさんですか』って言われて『サンコンじゃないんです』と言ったら『テレビで見ていたんだよ！』って怒られた。早く次の駅来ないかな、って…」と互いの“あるある”を語り合った。

１２歳年上のウィッキーさんを、サンコンは「お兄さん」と敬愛。頭脳明晰（めいせき）で現在もなお、週７回の英会話レッスンを行っているエネルギッシュなウィッキーさんにあこがれ「８９歳まで生きたい」と背筋が伸びた様子だ。

元気の秘訣（ひけつ）について尋ねられたウィッキーさんは「私は週に４日しか食べないんですよ。３日間断食する」。ズームイン時代、週末の飲み会の誘いを「断食」と言い訳して断っていたことが現在も続いているといい「水曜日の夜食べたら土曜日の夜まで一切固形物は食べない。年取ってくると３日目には歩くのも難しくなるから最近ちょっとズルをして豆乳飲料を少し飲むようになった」と語った。

ウィッキーさんはパーティーでもスピーチに登壇。「ワンポイント英会話」の決めぜりふにちなんだ「Ｈａｖｅ ａ ｎｉｃｅ ｅｖｅｎｉｎｇ！」で親友を祝福していた。