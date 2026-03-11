タレントのオスマン・サンコンが７７歳を迎えた１１日、都内で喜寿のパーティーを行い、開演前に妻の北山みつき、語学講師のアントン・ウィッキーさんと取材会を行った。

「１コン、２コン、サンコ〜ン！」と元気いっぱいに登場したサンコンは「ハッキリ言って７７歳まで来られると思っていなかった」としみじみ。「日本の医療に感謝。大好きな言葉は『義理と人情』『持ちつ持たれつ』『わびさび』。日本を愛してる」としながらも「もし皆さんがアフリカに行く機会があったら、一生懸命みんな頑張っているので寄付でもしてあげてほしい」と元外交官らしく呼びかけた。

サンコンといえば、「視力６・０」の都市伝説で有名。「１キロ先のものも見えた」と本人も胸を張るが「０・６になっちゃった」と苦笑い。「銀座、新橋（の飲食店）行き過ぎで目をやられちゃったんですよ」と笑い飛ばしつつ、８９歳のウィッキーさんを目標に「８９までは生きたい」と誓いを立てた。

この日は東日本大震災発生から１５年。「３・１１」生まれのサンコンは年を重ねるたびに複雑な思いを抱えていたそうだが、喜寿の節目を迎えたことで周囲の「元気なうちに」という勧めもあり、パーティーを開くことに。「何千人もの方の命がなくなった。その人たちのためにお祈りしたい」と手を合わせていた。