俳優の荒木飛羽（２０）が１１日、初主演映画「炎（ほむら）かがよへ」（松田圭太監督、４月３日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。

２４歳で生涯を閉じた東北の戦国大名・蘆名（あしな）盛隆の物語。鎌倉時代から４００年続いた名門で人質の身から当主になり、織田信長からも一目置かれたが、小姓に暗殺された。盛隆の地元・会津での撮影にこだわった、史実をもとにした時代劇だ。

本作で殺陣に初挑戦した荒木は「楽しい現場だった」。悲運の主人公・盛隆を演じ「今まであまりフォーカスされてこなかった武将にフォーカスした面白い作品」とアピールした。

人生の印象的な出会いについて聞かれると、１０歳下の弟に触れ「ずっと一人っ子だったけど、弟に出会えたのが今の支え」としみじみ。荒木と同じ事務所に所属する共演の松大航也（２６）が「殺陣が多く、合戦シーンもあった。みんなで和気あいあいとやってて、飛羽とも２人で毎日ホテルの温泉に入ってた。男子校みたいな感じで撮影したのがすごく楽しかった」と回想すると、荒木も笑みを浮かべた。

共演シーンの多かった元之介（２７）が「飛羽君は落ち着いている感じがあるけどディズニーが好きで、かわいいギャップがある」と紹介すると、荒木は「今年も３回行った。（ディズニー）ランドに２回とシーに１回行きました」と告白。「まだ３月なのに！？」と周囲を驚かせていた。