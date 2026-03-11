中東情勢の緊迫化で、原油価格が上昇していることを受け、高市首相は11日夜、来週16日にも石油備蓄を放出すると表明しました。

高市首相

「世界でも中東依存度が突出して高く、大きな影響を受ける我が国において万が一にもガソリンなどの石油製品の供給に支障が生じないようにG7各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら我が国の石油備蓄を活用する方針でございます」

ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことにより原油価格が上昇し、ガソリン価格も4週連続で値上がりしています。

これを受け、高市首相は11日夜、今月16日にも、石油の民間備蓄を15日分、国家備蓄を当面1か月分放出すると表明しました。

さらに、高市首相は、ガソリン価格を抑えるための緊急的な激変緩和措置を早急に実施するよう赤沢経済産業相に指示したことも明らかにしました。

高市首相は、「小売り価格を全国平均で170円程度に抑制するとともに軽油・重油・灯油などについても同様の措置を講じる」と述べました。

石油情報センターによりますと、今週月曜日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり161円80銭で、先週より3円 30銭、上昇しています。