富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した今回の事故では、容疑者の車が時速140キロ以上を出していたとみられています。現場となった国道の法定速度との差が事故にどのように影響したのか検証しました。



普通乗用車が赤信号を無視して交差点に入り、軽乗用車と衝突した今回の事故。大破した車が衝撃の大きさを物語ります。



捜査関係者によりますと、交差点に進入したとき、普通乗用車の速度は時速140キロ以上だったとみられています。





長谷川大記者「容疑者の車はどれほどのスピードが出ていたのか。実際に車で走って検証します」国道8号は、片側2車線の見通しの良い道路です。事故現場となった富山市八町の交差点を、法定速度の時速60キロで通過し、その様子を交差点近くにある防犯カメラで撮影して、事故当時の状況と比べてみます。画面上が、今月7日早朝に起きた事故当時の映像、画面下が検証のため、今回KNBが法定速度で交差点を通過した時の映像です。それぞれ車が画面右側に見え始めるタイミングを合わせ、画面から見えなくなるまでの時間を見てみます。テレビの映像は1秒間に30枚の静止画で構成されます。まずは上側の容疑者の車。38フレームでした。次に下側、法定速度の車。こちらは99フレーム。画面上の同じ距離を進む速さに、およそ2.6倍の違いがありました。容疑者の車は計算上、時速140キロ以上で走っていたことになります。交通事故分析の専門家によると、容疑者の車が時速140キロで走行していた場合、車は1秒間に38.8メートル進むということです。このことから今回の事故では、容疑者が交差点の400～500メートル手前から、赤信号を認識していた可能性があると指摘しています。無謀な運転が悲劇を引き起こした今回の事故。警察は事故当時の詳しい状況を調べています。