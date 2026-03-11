嫉妬に狂うアラスカンマラミュートの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で53万7000回再生を突破し、「思ったより本気で笑う」「スーパーバンタム級w」「羨ましい限りの光景」といったコメントが寄せられることとなりました。

帰宅して猫を撫でたら…

TikTokアカウント「shiomarizm_369」では、音楽活動をしているという369(ミロク)さんが、わんこ＆にゃんことの賑やかな暮らしを紹介しています。この日、いつも通り帰宅した投稿主さん。にゃんこが先に来たため、反射的に撫でてしまったそうです。その様子を見ていたアラスカンマラミュートの『ぽてまる』ちゃんは、投稿主さんを押し倒してしまいました。

実は、ぽてまるちゃんは投稿主さんのことが大好き。自分よりも先ににゃんこに挨拶したのが許せなかったようです。大きな前足で投稿主さんの顔を抑え、「なんで猫が先なの！！」と怒られてしまったといいます。

超大型犬ならではの迫力に爆笑

アラスカンマラミュートは、超大型犬に分類される犬種です。華奢な投稿主さんが押し倒されると、心配になってしまうほどの迫力…！ときおり盛大なパンチも食らっており、超大型犬と暮らすことの大変さを思い知らされます…！！

ちなみに、嫉妬の元となったにゃんこは、2人の攻防戦を静かに眺めていたそう。その温度差は、犬と猫の性質の違いを表現しているかのよう。

ぽてまるちゃんの盛大な嫉妬に思わず笑ってしまった投稿主さん、このあと存分に挨拶をしてあげたのではないでしょうか♡

この投稿には、「こんな甘えん坊な大型ワンちゃんと戯れたい」「猫の落ち着きようがシュール」「犬ってもんと猫ってもんがよく表れてる」など、多くのコメントが寄せられています。

絶対に逃がさない…！！

別の日、投稿主さんがベッドで横になっていると、そばにぽてまるちゃんの姿が。投稿主さんの上にドシンと乗っかったぽてまるちゃんは、前足で投稿主さんの顔を抑えて動けないようにしていたのでした。

重たい前足で抑えられた投稿主さんは、まったく身動きできない状態に…。なかなか逃がしてくれないぽてまるちゃんに、またまた笑いが止まりません。

どこにも行ってほしくないくらい、投稿主さんへの愛が止まらないぽてまるちゃんなのでした。

