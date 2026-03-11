子どもたちが思い出をユニークに詠んだ一句が集まりました。



その中から選ばれた最優秀と優秀句のお披露目会がきょう、山口市で行われました。



第一生命保険が毎年行っている「小中高思い出川柳コンクール」、今年度は県内294の小・中・高校から7962の作品が寄せられました。



その中から小学生の部、中高生の部でそれぞれ最優秀と優秀句が選ばれました。





小学生の部の最優秀句美祢市の小学6年豊田朋希さんの作品です。（豊田朋希さん）「物価高 値上げはしないおこづかい」小学生にとっても「物価高」は切実、どうして自分のおこづかいは増えないのかその気持ちをストレートに詠みました。（母）「不満だったのかというのがちょっとわかってこんな句を作ったから値上げをしてあげていけないとなった」（豊田朋希さん）「上がりそうだと思います」中高生の部で最優秀となったのは下関市の高校3年外野蓮也さんです。（外野蓮也さん）「バイトして 初めてわかる金の価値」週に3回、スーパーのバイトをしている外野さん、お金を稼ぐことの大変さを身をもって経験しています。（外野蓮也さん）「どれくらい働いてこのお金ができるのかを肌で感じた。（両親は）自分より長く厳しい状況で働いているので尊敬の念がちょっとだけ出てきたりした」コンクールには日常生活のほか「クマ被害」や「AI」などを詠んだ句も寄せられたということです。