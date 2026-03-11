東日本大震災からきょうで15年…福島第一原発の事故の影響などで福島県では今も2万3410人が県の内外に避難しています。



上関町ではきょう原子力発電所や中間貯蔵施設の建設に反対する団体が「福島を忘れない」として抗議の声をあげました。



中国電力の上関原発準備事務所前には、プラカードやのぼりを持ったおよそ40人が集まりました。



集会では、福島第一原発での事故を二度と繰り返さないとして、上関町での原子力発電所や使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画に反対の声をあげました。





『黙とう』東日本大震災が起きた午後2時46分には、参加者が黙とうを捧げました。（上関原発を建てさせない山口県民連絡会 木村則夫さん）『中間貯蔵施設の問題が新たに浮上して原発のみならず中間貯蔵施設を何とか止めて未来の子どもたちにこの美しいまちを残していきたいという強い思いで今後とも戦っていきたいと思っている』中間貯蔵施設建設計画をめぐっては去年8月、中国電力が上関町に対し、施設の立地を可能とする調査結果を報告、今後、具体的な事業計画が示されることになっています。市民団体は今月（3月）28日、原発や中間貯蔵施設への反対を訴える集会を山口市で開くことにしています。