再生医療事業を展開する帝人のグループ会社＝帝人リジェネットが帝人岩国事業所内に新たに製造拠点を整備しました。



2023年に設立された帝人のグループ会社＝帝人リジェネットでは2024年から千葉県柏市と岩国市を拠点に再生医療等製品の開発・製造などを行っています。



このほど、生産性向上などを目的とした岩国ファクトリーの拡張工事が終わりきょう関係者や報道陣に公開されました。





帝人岩国事業所内にある岩国ファクトリーは延べ床面積4800平方メートルで7つの培養室のほか2つの品質試験室と1つの実験室があります。製薬会社などからの受注をもとにがんの治療に用いられる治験薬やiPS細胞を使った治験薬の製造を行うほか将来、治験薬が承認された場合に大量生産できる体制を整えました再生医療等製品の製造に特化した工場は中四国地方では初めてで国際水準の品質管理基準を備え海外からの受注にも対応できるということです。（帝人リジェネット 田中泰至社長）「再生医療で一番走っているのはCAR-Tと呼ばれる自分のT細胞にがんを攻撃する遺伝子を入れる療法。それはもう今ここでやっている。岩国を世界をつないでいくというビジョンで運用している」帝人リジェネットでは2031年度までに100億円の売り上げを目指すとしています。