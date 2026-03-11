畜産王国、鹿児島を揺るがす、この問題からです。指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」として販売していた問題です。牛肉は、ふるさと納税の返礼品にもなっていて鹿児島市や指宿市など4つの市が11日、水迫畜産への立ち入り調査を行いました。



11日朝、水迫畜産に立ち入り調査を行ったのは、鹿児島市と指宿市、南九州市、そして姶良市の職員です。水迫畜産の関係者から聞き取りを行い、ふるさと納税の返礼品として出された牛肉の量や管理体制などを調べました。





農林水産省によると、水迫畜産は牛の種類や原産地、個体を示す識別番号を正しく表示せず販売。中には、ふるさと納税の返礼品になったものもありました。不正な表示があった牛肉はあわせて約27トンに上ります。自治体による立ち入り調査は2時間半行われ、それぞれの市の担当者が取材に応じました。（鹿児島市シティプロモーション戦略課・安永めぐみ課長）「チェック体制の確認やこれまでの経緯、寄付者への対応をどうするのかの確認をした」（姶良市ふるさと納税推進係・長野秀朗係長）「各市を応援したいということで、寄付した寄付者の皆様に不正があった品を届けたことを大変申し訳なく思っている」農林水産省の調査に対し、水迫畜産は「原産地や牛肉の種類など、確認できる状態であったのに確認を行わなかった」「法令順守の意識が希薄だった」と説明しているということです。4つの市は引き続き、事実確認を行い寄付金の返金するか検討するということです。水迫畜産が行った不適正な表示はどんなものだったのか？改めて、確認します。大きくわけて3つの不適正な表示がありました。1つ目が牛種、牛の種類についての表示です。「黒毛和牛」ではない別の牛肉に「黒毛和牛」と表示していました。具体的には、「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表示していたということです。2つ目がこちら原産地について。「沖縄県産」や「宮崎県産」の牛肉に「鹿児島県産」と表示していました。産地の不適正な表示を巡っては、2年前に志布志市のふるさと納税の返礼品、「黒毛和牛」や「黒豚」が他県のものであったにも関わらず「鹿児島県産」と表示された問題もありました。3つ目がこちら。個体識別番号の不適正な表示です。複数の牛肉を使用した商品の場合、それぞれの識別番号の表示が必要ですが、1つの個体識別番号だけで表示していたということです。不適正な表示があった牛肉は合わせて、約27トンに上ります。ふるさと納税の返礼品として出されたり事業者や飲食店などに販売されていました。水迫畜産の関係者は、エブリィの取材に対し「管理上のミスが原因」で意図したものではなかった。去年、新たな管理システムを導入していて不適正な表示はそれ以前に行われたものだ」と説明しています。