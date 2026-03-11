能登半島地震の経験を語り継ぐ活動を進める穴水町の中学生が11日、東日本大震災の被災者とオンラインで交流しました。

被災の体験を語り継ぐ語り部活動でつながった2つの被災地。東北に送ったのは感謝のメッセージです。

穴水中学校3年・中濟莉央音さん「みなさんが15年前に経験した苦しみやそこから立ち上がってきた強さを私たちは今本当の意味で自分事として実感しています」

穴水中学校で11日開かれたオンライン交流会。

画面のむこうに集まったのは東日本大震災の語り部活動などを行う「3．11メモリアルネットワーク」のメンバーや宮城県石巻市の住民です。

穴水中学校は、2025年秋から「奥能登語り継ぎプロジェクト」スタート

穴水中学校では2025年秋から能登半島地震の経験や記憶を伝える「奥能登語り継ぎプロジェクト」を始め、11月にはメモリアルネットワークの関係者を招いた授業を行うなど交流を深めてきました。

3．11メモリアルネットワーク 阿部仁さん「これまで伝承活動をしてきたが仲間ができたみたいな。決して楽しいことがきっかけでつながった縁ではないが、つながったことによって一緒に災害に強い社会に向けて活動していけることがすごく心強く思った」

交流会では生徒一人一人が語り継ぎを通して感じたことを発表します。

穴水中学校の生徒「同じ震災を経験した人でも経験したことや感じたことはひとりひとり違うということを知ることができた。高校生になってもまずは相手を知ることを大切にしたい」「高校は金沢に行くので、今奥能登がどういう状況なのか知らない人が多いと思うので自分でも奥能登のことを知って金沢の人に伝えていきたい」

生徒「事前に知っているだけでも防災になる」

語り継ぐことでつながった2つの被災地。穴水から東北の関係者へ感謝のメッセージを伝えます。

穴水中学校3年・中濟莉央音さん「温かいご飯が食べられること、友達と学校で笑いあえること、大好きな家族がいること、そのひとつひとつがどれほど奇跡のような幸せかを知りました。これからも一緒に減災の輪、思いやりの輪を広げ、歩んでいきましょう」

参加した生徒「防災は物資を準備するだけだと思っていたけどこのプロジェクトを通して防災は経験や事前に知っているだけでも防災になるということがわかったのでこれからはそういうことも大切と伝えていきたい」

生徒たちは震災の記憶を風化させることなく未来につなげようとしています。