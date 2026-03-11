元プロ野球選手・ラミレスの妻・美保さん、10歳ダウン症の長男「断られた習い事もあります」 共生社会への思いつづる
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレス（51）の妻の美保さんが11日までに、自身のブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの習い事について明かした。
【写真】「成長が著しかった」長男の剣持（けんじ）くん
美保さんは、ラミレス氏と2015年4月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、8歳の次男・寿凛（じゅり）くん、6歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、3歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、4人の子どもを育てている。
美保さんは「暮らしやすいですか？」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「昨日は横浜市栄区の地域福祉保健計画発表のつながるフォーラムでお話しさせていただきました」と報告。フォーラム会場のステージやスクリーンの写真のほか、栄区のマスコットキャラクター「タッチーくん」との記念ショットなどを公開した。
美保さんは「地域の方々がより良いまちづくりのために一生懸命時間を割いて考えていらっしゃる」と述べ、「誰もが暮らしやすい街へ。考えさせられました」と思いをつづった。
さらに長男についても「ケンジがダウン症。断られた習い事もあります」と率直に明かし、「彼らが彼ららしく生きていけるまち。どんなことができるだろう」と過去の経験を振り返りながら、共生社会への思いをつづりブログを締めくくった。
