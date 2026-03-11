俳優の北川景子（39）が11日、Xを更新。子どもたちのために眠気と戦いながら、深夜まで作業していたというぬいぐるみ作りの様子を明かした。

【映像】北川景子の子どもたちや手芸作品（複数カット）

2016年1月に歌手でタレントのDAIGOと結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てている北川。Xでは「画伯たちの共作。壁もいかれてた」と、子どもが写る写真を投稿し、DAIGOが北海道を訪れた際の子どもたちも公開。「お子さまたち 大きくなられてますね、びっくり」「景子ちゃんの雰囲気ある」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

けがをしつつ深夜に手芸

また北川は、子ども用の洋服やポシェットなどを手作りする様子もたびたび投稿。3月8日は午前1時過ぎに「久々手芸したらこんな時間…」と、子どもたちのために深夜までぬいぐるみを作っていたことを明かしていた。11日も午前1時にXを更新し、「子どもたちに好評につき、ひよこも作りました。眠くて最後の最後、針で指をブスッとやってしまいました。朝起きたら喜んでくれるかな〜。おやすみなさい #深夜の手芸 #あしたも幼稚園 #寝よう」とつづり、指をけがしつつも夜遅くまでぬいぐるみ作りをしていたことを報告。

この投稿には、「ステキなママすぎる」「ベストマザー賞ですよね。」「子どもちゃんへの愛を感じる」「けがは大丈夫でしたか？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）