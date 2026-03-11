訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？ スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。インドから来た学生は、日本人の優しさと、意外なレストランチェーンに感激したと教えてくれた。

デリーの名門、ジャワハルラール・ネルー大で日本語を専攻しているラリットさん。完璧な敬語表現の日本語を操るが「実は初めての日本です」とのこと。ところが入国早々の“やらかし”で頭を抱えたという。

「羽田空港に着いて、すぐに友達が住むＪＲ武蔵境駅（東京・武蔵野市）に行きました。そして、駅から友達に連絡しようとして、まだＳＩＭカードを買っていないことに気がつきました。だから、歩いていた女性に『インターネット、どこで使えますか』と聞きました。すると彼女は、経営するクリニックまで連れていってくれて『いくらでもＷｉ―Ｆｉを使ってください』と言ってくれました！ ５０歳くらいのおばあさん、ありがとうございました！」

優しい日本人女性のおかげで、友人と会うことができたラリットさん。だが５０歳前後の女性を「おばあさん」はいかがなものか（笑）。関東では大都会の町並みや、鎌倉大仏などを見物。そんな中、最も印象に残ったのは、超有名レストランチェーンだった。

「サイゼリヤです。安くておいしい！ 毎日でも行きたいです。日本食じゃない？ そうですね。アハハハ」

日本が誇るお手頃価格のイタリアン・ファミリーレストランの安さとうまさに感動したと明かした。中国など一部海外にも展開しているが、まだインドには出店していない。

「あとはトイレとエアコンですね。トイレは座ると温かくて、めちゃビックリ。（お尻に）出てくる水も温かい！ エアコンはインドでは冷たい風しか出ないですが、日本は温かい風も出るのがすごい」

インドのエアコンはクーラー専用で、暖房機能のついているものはないのだとか。

取材日の数日前から関西入り。京都と滋賀を巡り、金閣寺、平等院、嵐山、清水寺、東本願寺、彦根城、琵琶湖と、貪欲に見聞を広めている。「大阪は食べ物が楽しみ。たこ焼きと、あとはサイゼリヤ！ アハハハ」。デリーの街に「サイゼ」が来る日も近かったりして。