岐阜市の60代の男性が実在する著名なアナリストを騙る人物らから嘘の投資話をもちかけられ、現金や金の延べ棒など約1億円相当をだましとられる被害がありました。

警察によりますと、2025年11月、岐阜市に住む60代の男性が、インターネット上のポータルサイトの掲示板に「株のいい取引がある」などと書かれたコメントを見つけ、記載されていたＵＲＬからＬＩＮＥのグループに入りました。

グループのメンバーには著名なアナリストを騙る人物がいて、「あなただけ特別に参加できる投資の話がある」「そのためには海外の証券会社で取引する必要がある」などとメッセージを送ったということです。

男性は相手の指示されるままに、海外の証券会社の投資アプリをダウンロードし、投資資金として、2026年1月から3月まで複数回にわたり、指定された口座に現金を振り込んだほか、自宅に訪れた海外の証券会社の職員を名乗る人物に自宅で保管していた金やプラチナの延べ棒（時価総額約5800万円）を手渡すなどし、計約1億円相当をだましとられました。

男性がダウンロードしたアプリは、画面上は利益が出ているようにみせかけられていたということです。

他県警からの情報提供で被害が発覚しました。

警察は、ＳＮＳを通した投資の勧誘は詐欺を疑ってほしいと呼びかけています。