東日本大震災から10年が経った2021年3月、岩手県出身の大谷翔平（31）は当時所属していたエンゼルスを通じて、以下のようなコメントを発表していた。

【写真を見る】2013年、岩手県花巻市で復興イベントに参加していた当時18歳の大谷翔平

〈月日とともに薄れていくことも多い中で「忘れてはいけない事」「忘れられない事」も多いかと思います。自分自身できることは微力ではあると思いますが、少しでも被災地の力になれるようにまだまだ頑張っていきたいと思っています〉

大谷が北海道日本ハムファイターズに入団したばかりの2013年12月。彼は母校・花巻東高校の先輩にあたる菊池雄星選手（34、当時は埼玉西武ライオンズ）と岩手県花巻市で復興イベントに参加していた。スポーツ紙記者が話す。

「2人の発案のもと、トークショーなどが行われました。東日本大震災で被災した子供たちなど3000人ほどが招待され、野球の技術指導のほか、ユニフォームなどのプレゼントもありました。大谷選手はこの復興イベントに強い手応えを感じたようで、『毎年こういう機会があるといいな』と微笑んでいました」

東北地方を未曾有の揺れが襲った瞬間、大谷は、学校のグラウンドで練習中だった。地元・奥州市（旧水沢市）は内陸部に位置するため、彼の実家はそれほど被害を受けずに済んだが、同じ野球部で深刻な打撃を受けた部員もいた。前出のスポーツ紙記者が続ける。

「野球部の部員たちは寮生活を送っているため、特に沿岸部出身だと、家族となかなか安否連絡が取れずに苦しい思いをした人もいたと聞きます。津波で実家を押し流された部員もおり、野球部は約1か月間、練習をストップすることになりました」

苦境に立つ仲間を少しでも励ませないか、まだ高校球児だった大谷も試行錯誤の日々だったようだ。

「大谷選手とバッテリーを組んでいた選手は、津波で実家を失い、このまま野球を続けるべきか苦悩したといいます。その悩みを直接相談したわけではないようですが、大谷選手には伝わっていたのでしょう。"話しかけられることが増え、励まそうとしてくれているのがわかった"という内容をインタビューで語っていました。

そんな環境の中で、大谷選手が甲子園を目指す理由に"地元の人々の思いを背負う"というある種の責任感も加わっていったようです。

2012年春に行われたセンバツ高校野球大会の組み合わせ抽選会の際は、『ひとつでも多く勝ち、復興に向けて元気を与えたい』とコメントしていました」（前出・スポーツ紙記者）

大谷自身は被災後の心の変化について、以下のように振り返っている。

「それまでは自分中心だったと思います。でも、震災後はもっともっと周りのことを考えようと思いました」（『野球小僧』（2012年2月号）

あの震災から15年──。ロサンゼルス・ドジャースでワールドシリーズ2連覇を果たし、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で侍ジャパンを牽引する大谷は、東北の永遠のヒーローだ。