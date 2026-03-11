CipiCipiの下地がついに登場♡ツヤ肌ベース＆春限定ティントをチェック

美容クリエイター・ふくれながプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」から、待望の新作ベースアイテム「シピシピフィルムモイストベース」が登場。さらに人気リップ「シピシピデューイフィルムティントR」の限定色「102さくらクリーム」や、「＆be」とのコラボセットも同日発売されます。ツヤ肌メイクを叶える下地や春らしいピンクリップなど、今すぐ取り入れたい新作コスメが勢ぞろい♡

CipiCipi待望のツヤ肌下地が新登場



ブランドのベースメイクラインに新しく加わる「シピシピフィルムモイストベース」は、保湿感と崩れにくさを両立したツヤ肌下地です。

2年以上の開発期間を経て完成したこだわりのアイテムで、みずみずしいテクスチャーが肌に溶け込むようになじみ、毛穴や凹凸、くすみを自然にカバーします。

ライトフィーリングゲル（※3）が肌の動きに合わせて伸縮しながら密着し、ヒアルロン酸Naがうるおいをキープ。

ライトフィーリングパウダー（※5）がテカリを抑え、ブライトアップパウダー（※6）がツヤ感をプラスし、毛穴レス（※4）な肌印象へ導きます。

さらにラスティングポリマー（※7）配合で汗や皮脂、マスク擦れによるメイク崩れも防止。

SPF43／PA+++で紫外線カット効果もあり、ノーファンデの日のベースにもおすすめです。数量限定でふわふわねこカバー付きセットも登場し、持っているだけで気分が上がるキュートなデザインに♡

シピシピフィルムモイストベース

価格：通常品（※2）1,430円／ねこカバーセット（数量限定）1,540円

※1メイクアップ効果による

※2通常品は6月頃より順次発売

※3（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、ジメチコン

※4メイクアップ効果による

※5（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー

※6酸化チタン、マイカ、酸化スズ、ラウロイルリシン、ジステアリン酸Al

※7トリメチルシロキシケイ酸

春メイクにぴったり限定さくらティント



価格：1,430円

SNSでも人気のリップ「シピシピデューイフィルムティントR」から、春限定カラー「102さくらクリーム」が登場。ふんわりとしたミルキーピンクトーンで、ひと塗りで春らしい華やかな唇に仕上がります。

軽い付け心地の高粘度オイルが唇に密着し、時間が経つとオイル膜が浮き上がることでツヤがさらにアップ。保湿成分配合で乾燥しにくく、ぷるんとした唇を長時間キープします。

また、定番カラーと組み合わせれば簡単にグラデーションリップも楽しめるのも魅力。中央に濃いカラーを重ねることで、立体感のある可愛い唇を演出できます。

カラー：102さくらクリーム（限定新色）／01ベリーロリポッチュ／02ネンマクピーチ／03オールデイピンク／04グロウピーチュ／05チェリーミルクラテ／06メロベリー

＆beコラボの限定ベースメイクセット



価格：3,080円

人気ブランド「＆be（アンドビー）」との初コラボとして、「シピシピフィットスキンクッションR＆beブラックスポンジセット」も登場します。

セットには、ハイカバーなのに厚塗り感のない仕上がりが魅力のクッションファンデと、数々のベストコスメを受賞している＆beブラックスポンジがセットに。

ふくれな自身も愛用しているというスポンジは、ヒアルロン酸配合で肌あたりがなめらか。360度使えるコーン型で細かい部分まできれいに仕上げられます。

クッションファンデは肌にぴたりと密着し、まるでフィルターをかけたような均一肌を演出。崩れにくく、美しいベースメイクを長時間キープします。

カラー：01ライトベージュ（白浮きせず自然にトーンアップ）／02ナチュラルベージュ（肌悩みをしっかりカバー）

春メイクを格上げするCipiCipi新作



今回登場するCipiCipiの新作は、ツヤ肌を叶える下地、春らしい限定ティント、さらに人気ブランドとのコラボセットと、ベースメイクからリップまで充実したラインナップ。

ふくれなのこだわりが詰まったアイテムは、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれそうです♡春の新作コスメを探している方は、ぜひチェックしてみてください♪