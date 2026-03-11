スタジオには気象予報士で防災士でもある平島さんです。



きょうは、去年8月に内閣府が行った「防災に関する世論調査」から見えてくる、防災の実態と備えについてお伝えします。



この調査では、「大地震に備えてどのような対策をとっているか」という質問に対する回答で、もっとも多かったのは「停電時に使用する懐中電灯など」で51パーセントでした。



また、家庭で3日分以上備蓄しているものは、「飲料水」が69パーセント、「食料品」が59パーセントでした。





水は1人1日およそ3リットル必要とされていますね。4人家族で3日分だと、36リットルになります。備蓄食料は、好きな食べ物を選んでおくことがポイントです。おすすめなのが「ローリングストック」です。蓄える、食べる、補充する、を繰り返しながら常に一定量の食品を備える方法です。続いては、災害時の生活で特に困るとされるトイレについてです。調査では、「携帯トイレ・簡易トイレ」を備えている人は27パーセントにとどまりました。断水したときに備えて、携帯トイレや簡易トイレを準備しておくことが大切です。袋と凝固剤を使うタイプなど、自宅のトイレで使えるものも多く販売されています。必要な数の目安は、1人1日およそ5回分。家族4人なら、3日分でおよそ60回分になります。そして、地震のときに身を守るための対策も大切ですよね。「家具や家電を固定している」と答えた人は37パーセントでした。地震でけがの原因となるのが家具の転倒です。タンスや食器棚などは、L字金具や突っ張り棒で固定しておきましょう。寝ている場所の近くに背の高い家具を置かないなど、配置を見直すことも大切ですね。続いては避難についてです。「避難場所や避難経路を決めている」と答えた人は37パーセントでした。いざというときの避難について確認しておくことが大切です。ハザードマップで自宅周辺の危険な場所や避難場所を確認しましょう。避難先は一つに決めず、親戚や知人の家なども含めて複数考えておくと安心です。もし災害が起きたらどうするかを、普段から家族で話し合い、行動を確認しておくことも大切ですね。今回の調査では、「特に対策は取っていない」と答えた人が13パーセントいました。あの日を忘れず、日ごろからできる備えを続けていきたいですね。