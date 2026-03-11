“めるる”生見愛瑠、絶対領域あらわなコーデで大阪駅前 関西弁「たのしもうな〜！」
なにわ男子・道枝駿佑とモデル・俳優の生見愛瑠が11日、大阪駅前のグランフロント大阪「うめきた広場」で行われた映画『君が最後に遺した歌』（20日公開）の春の星空イベントに登場した。
【全身ショット】さすがです…寒空の下でも”絶対領域”あらわなミニスカで登場しためるる
寒空の野外で日没後のイベントとなったが、招待されたファンなど約3500人が駆けつけ、道枝と生見が現れると大歓声があがった。
“めるる”の愛称で親しまれる生見は、コート＆ロングブーツから絶対領域があらわなコーディネートで魅了。「寒い中お集まりいただきありがとうございます。本日は一緒に、たのしもうな〜！」と関西弁を飛ばすと、道枝から「OK。あってる、あってる」とフォローされ、笑顔だった。
同作は、通称『セカコイ』として国内外でヒットした『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年公開）のチームが再集結した感動ストーリー。詩作が密かな趣味の主人公・水嶋春人（道枝）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも、歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見）と出会い、10年にわたる物語が展開される。
完成披露試写会を経て、「こんなにも嗚咽するほど泣いた映画は初めてでした」「絶対にハンカチやタオル必須です」などの感想が寄せられているという。生見は「うれしい」と喜び、「綾音という役に出会えて本当によかった」と語っていた。
