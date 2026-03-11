【ソウル＝藤原聖大】韓国の行政安全省は１１日、人気グループ「ＢＴＳ」が２１日にソウル中心部の光化門広場で開催する復帰公演を控え、対策会議を開いた。

当日は世界各地から２０万人以上が集まると見込まれている。ソウル市は関係機関と連携し、雑踏事故対策に総力を挙げる方針だ。

ソウル市によると、消防当局は過去最大規模の消防車９９台と隊員７６５人を動員する。現場対応職員らと合わせて計約３４００人態勢で警戒に当たる。関係機関と連携して防犯カメラ映像をリアルタイムで監視するなどして、人混みを管理するほか、地下鉄の最寄りの光化門駅や市庁駅、景福宮駅は電車を通過させる。

１１日からはソウル市ホームページの特設ページで、交通や安全に関する情報を公開する。１９、２０日には関係機関が参加し、雑踏事故の発生が懸念される場所の最終点検を行う予定だ。

韓国では２０２２年１０月、繁華街・梨泰院で約１６０人が死亡する雑踏事故が起きた。尹昊重（ユンホジュン）行政安全相は会議で、「Ｋカルチャーの地位にふさわしい安全を世界に知らせるため、イベント会場の安全確保に全力を尽くす」と述べた。

ＢＴＳは２２年６月に活動休止を発表し、今回の公演で約４年ぶりの活動再開となる。メンバーは韓国軍に入隊するなどして昨年までに全員が兵役を終えた。