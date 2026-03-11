好き＆行ってみたい「群馬県の道の駅」ランキング！ 「ぐりーんふらわー牧場・大胡」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。今回の記事では、「群馬県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。
身近な存在の道の駅は、安全で快適に道路を利用するために作られた施設です。「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」を基本コンセプトにし、休憩だけでなくグルメやレジャーも楽しめる施設として、全国で運営されています。
それでは、「好き＆行ってみたい群馬県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
広大な園内には、遊具と動物ふれあい広場を中心に、キャンプ＆BBQエリアやジップラインなどを用意。「レストハウス まきば」で食事も可能で、幅広い世代が楽しめる道の駅です。
▼回答者コメント
「前橋市内で牧場があるのは魅力的、のどかな風景を楽しみながら牧場ミルクを使ったスイーツを楽しみたい」（40代男性／岩手県）
「こちらの牧場に巨大風車があるので一度生で見てみたいです」（50代男性／埼玉県）
「道の駅と牧場が一緒になっていて楽しそうだから」（20代女性／大阪府）
年間来場者数で290万人を超えたことがあり、日本一来場者の多い道の駅として話題に。敷地内には、地元の農産物が買える「ファーマーズマーケット」をはじめ、地ビールレストラン、カフェ、ソフトクリーム専門店、ベーカリー、ピザハウス、ミート工房などの飲食店が多く運営中です。アスレチックパークやレンタサイクルもあり、何度でも通いたくなる道の駅となっています。
▼回答者コメント
「全国で満足度の高い道の駅として特集されていたから」（50代男性／愛知県）
「家族で楽しめる施設が多く、自然も豊かでリフレッシュできそう」（50代男性／埼玉県）
「手作りのパン、ソーセージがいただけて、のんびりと過ごせるから」（40代女性／愛媛県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)
