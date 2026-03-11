【2026年3月】個人向け国債固定5年とネット定期預金に200万円預けたときの利息の違いは？
金利の上昇傾向が続き、安全性を保ちつつ、よりよい利回りを目指したいと考える方が増えています。そんな中、元本の安全性が高い個人向け国債や定期預金の安定感に改めて注目が集まっています。
今回は、個人向け国債「固定5年」と、ネット銀行の高金利「5年満期定期預金」に、200万円というまとまった資金を5年間預けた場合、現在の金利水準ではどちらが有利になるのか見てみましょう。※金利は2026年3月時点。
・5年後の受取利息：約15万8000円
・税引き後の受取利息：約12万5903円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
参照：固定5年「第180回債」 財務省
▼高金利の定期預金例（2026年3月時点）
【オリックス銀行】
・商品名：新規口座開設者限定 eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム
・金利：年利1.4％（5年・半年複利型）
・預入額：100万円から1000万円まで
・対象者：国内に居住の個人で、新たにeダイレクト預金口座開設をした人限定で、口座開設日から翌々月末日まで優遇金利定期に申し込める
・注意点：期間の途中で解約する場合は、オリックス銀行所定の中途解約利率を適用
参照：オリックス銀行「新規口座開設者限定eダイレクト定期預金」
この定期預金に200万円を預け入れた場合、5年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約14万4493円
・税引き後の受取利息：約11万5140円
こちらも同様に、利息から税率20.315％が差し引かれます。
今回の条件で比較した結果、5年後の税引き後利息は、個人向け国債の方が「1万763円」多く受け取れることになります。
▼共通点は、将来の受取額の見通しやすさ
固定金利の商品は、購入した時点でおおよその受取利息が分かるため、将来の資金計画を立てやすくなります。個人向け国債は日本政府が元本・利息を保証しているため、安全性を重視したい方にとっては検討しやすい選択肢の1つです。
▼手続きの負担で比較
ネット銀行の高金利定期預金は、新規口座開設者に限定した金利が設定されていることがあります。しかし、すでに証券口座などで個人向け国債を購入できる環境にある場合、新たな口座開設の手間をかけずに運用できる点は1つのメリットといえるでしょう。
▼途中で資金が必要になったときを比較
5年の商品は、当面使う予定のない資金を運用する場合に向いています。個人向け国債は、発行から1年が経過すれば1万円単位で中途換金が可能です。必要な分だけ資金を引き出せるため、資金の柔軟な管理がしやすい点が特徴です。
一方、定期預金を途中で解約する場合は、銀行が定める中途解約利率で利息が再計算されるため、受取利息が大きく減ることがあります。また、商品によっては一部解約ができず、預けた金額を全て解約する必要があるケースもあります。
もし、定期預金を選ぶなら、200万円を一括で預けず「100万円×2口」のように分けておくとよいでしょう。万が一の際、一方だけを解約して、残りは高い金利のまま守ることができます。
一方、個人向け国債であれば、1年経過後から1万円単位で部分解約ができます（「直前2回分の各利子（税引き前）相当額×0.79685」が差し引かれます）。定期預金よりは、柔軟に対応できるでしょう。
金利の高さも大切ですが、いざというときの「引き出しやすさ」も考えながら、無理のない形で預け先を決めましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、個人向け国債「固定5年」と、ネット銀行の高金利「5年満期定期預金」に、200万円というまとまった資金を5年間預けた場合、現在の金利水準ではどちらが有利になるのか見てみましょう。※金利は2026年3月時点。
個人向け国債・固定5年を「金利1.58％」で200万円購入、5年後にもらえる利息はいくら？個人向け国債の利息は半年ごとにもらえます。個人向け国債・固定5年（金利1.58％／年）を200万円購入した場合、満期となる5年後の利息の総額は以下の通りです。
・5年後の受取利息：約15万8000円
・税引き後の受取利息：約12万5903円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
参照：固定5年「第180回債」 財務省
ネット銀行の定期預金に200万円預け入れたら、5年後の満期時にもらえる利息はいくら？2026年3月時点で、ネット銀行の中でも高金利な5年定期預金の一例として、オリックス銀行の「eダイレクト預金」があります。
▼高金利の定期預金例（2026年3月時点）
【オリックス銀行】
・商品名：新規口座開設者限定 eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム
・金利：年利1.4％（5年・半年複利型）
・預入額：100万円から1000万円まで
・対象者：国内に居住の個人で、新たにeダイレクト預金口座開設をした人限定で、口座開設日から翌々月末日まで優遇金利定期に申し込める
・注意点：期間の途中で解約する場合は、オリックス銀行所定の中途解約利率を適用
参照：オリックス銀行「新規口座開設者限定eダイレクト定期預金」
この定期預金に200万円を預け入れた場合、5年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約14万4493円
・税引き後の受取利息：約11万5140円
こちらも同様に、利息から税率20.315％が差し引かれます。
今回の条件で比較した結果、5年後の税引き後利息は、個人向け国債の方が「1万763円」多く受け取れることになります。
「5年」という運用期間をどう考えるか最近は1年の間でも金利や経済環境が大きく変わるため、「5年も資金を固定するのは長い」と感じる方もいるかもしれません。5年という期間を選ぶ際は、以下の点をよく考えておきましょう。
▼共通点は、将来の受取額の見通しやすさ
固定金利の商品は、購入した時点でおおよその受取利息が分かるため、将来の資金計画を立てやすくなります。個人向け国債は日本政府が元本・利息を保証しているため、安全性を重視したい方にとっては検討しやすい選択肢の1つです。
▼手続きの負担で比較
ネット銀行の高金利定期預金は、新規口座開設者に限定した金利が設定されていることがあります。しかし、すでに証券口座などで個人向け国債を購入できる環境にある場合、新たな口座開設の手間をかけずに運用できる点は1つのメリットといえるでしょう。
▼途中で資金が必要になったときを比較
5年の商品は、当面使う予定のない資金を運用する場合に向いています。個人向け国債は、発行から1年が経過すれば1万円単位で中途換金が可能です。必要な分だけ資金を引き出せるため、資金の柔軟な管理がしやすい点が特徴です。
一方、定期預金を途中で解約する場合は、銀行が定める中途解約利率で利息が再計算されるため、受取利息が大きく減ることがあります。また、商品によっては一部解約ができず、預けた金額を全て解約する必要があるケースもあります。
まとまった資金を預ける際の注意点今回のように200万円ぐらいのまとまった資金を運用する場合、当分は使わないと思っていても、急に現金が必要になることがあるかもしれません。
もし、定期預金を選ぶなら、200万円を一括で預けず「100万円×2口」のように分けておくとよいでしょう。万が一の際、一方だけを解約して、残りは高い金利のまま守ることができます。
一方、個人向け国債であれば、1年経過後から1万円単位で部分解約ができます（「直前2回分の各利子（税引き前）相当額×0.79685」が差し引かれます）。定期預金よりは、柔軟に対応できるでしょう。
金利の高さも大切ですが、いざというときの「引き出しやすさ」も考えながら、無理のない形で預け先を決めましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)