女優大槻理子さんのFLASHデジタル写真集「大槻理子 メクルメク。」（光文社）がリリースされました。



【写真】ニットをたくしあげる大槻理子さん

劇団4ドル50セントに所属、女優として活動する大槻さんが2年ぶりのグラビアに挑戦しました。伸びやかで美しいスレンダーボディはモデル顔負け。そしてドキッとするようなシリアスな表情と時折見せる柔らかい笑顔。オトナの艶と美貌に磨きがかかった彼女と、まるでふたりきりの時間を過ごしているかのような気持ちになれる一冊です。



大槻さんは『FLASH』に登場。長い手足、スレンダーな美ボディが映える水着姿は必見です。



【大槻理子さんプロフィール】

おおつきりこ 24歳 2001年12月4日生まれ 東京都出身 2020年「ミスマガジン2020」で審査員特別賞を受賞。2024年に「第2回横浜国際映画祭」新人女優公開オーディションにて「東京彼女賞」を受賞。同年、秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に入団。3月4日から3月8日まで東京・シアターグリーンBOX in BOX THEATERで舞台『 藤色の封筒〜「救済」に隠された真実〜』に出演。最新情報は、公式X、公式Instagramともに（riko_ohtsuki）