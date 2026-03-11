「お久しぶりです」香里奈、最新ショットで東日本大震災を追悼。「この日を忘れてはならない」
俳優の香里奈さんは3月11日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、東日本大震災を追悼しました。
【写真】東日本大震災を追悼した香里奈
ファンからは「毎年ありがとうございます」「15年の月日がたつんですね」「この日を忘れてはならない」や「お久しぶりです」「世界一美人！」「素敵です」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】東日本大震災を追悼した香里奈
「15年の月日がたつんですね」香里奈さんは「Pray for #311」と、発生から15年が経過した東日本大震災を追悼。併せて青空を見上げるソロショットも載せています。写っているのは横顔ですが、亡くなった人たちに思いをはせるような表情です。
ファンからは「毎年ありがとうございます」「15年の月日がたつんですね」「この日を忘れてはならない」や「お久しぶりです」「世界一美人！」「素敵です」といった声が寄せられました。
バースデーショットも公開自身の誕生日である2月21日には、2025年3月11日ぶりにInstagramを更新した香里奈さん。祝福に感謝すると共にカメラ目線のソロショットを公開しています。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「いつまで経ってもお美しい」「憧れの女性です」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)