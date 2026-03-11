Photo: Raymond Wong / Gizmodo

イヤーカップもバッテリーもヘッドバンドも交換可能。

そんなモジュールタイプのワイヤレスヘッドホンがギターの老舗Fender（フェンダー）のオーディオブランドFender Audio（フェンダーオーディオ）から登場です。名前は「MIX」。

デザインはフェンダーで製造はRiffsound Pte. Ltd。

よくあるOEMのブランド物なのかなと僕も一瞬身構えたんですが、使ってみたら想像以上に素晴らしくて。即認識を改めました。

Fender Mix これは何？ ギターブランドFender初のワイヤレスヘッドホン 価格 299ドル（日本価格不詳） 好きなところ USB-Cドングル付きだから音がいいロスレス、低遅延（これもドングルのおかげ）バッテリー長持ちイヤーカップ、バッテリー、ヘッドバンドを手軽に交換できる 好きじゃないところ EQをカスタマイズできないインパクトに欠ける見た目アプリがない。ボタンに頼りすぎ USB-Cドングル付きだから音がいいロスレス、低遅延（これもドングルのおかげ）バッテリー長持ちイヤーカップ、バッテリー、ヘッドバンドを手軽に交換できるEQをカスタマイズできないインパクトに欠ける見た目アプリがない。ボタンに頼りすぎ

ビデオ通話でMIXを初めて見たのは去年の夏。最初から気になる製品でした。モジュール式にこだわったフェンダーの独自路線もさることながら、ドングル。これに目が釘付けになったんです。

そう、MIXにはUSB-Cドングルがついてきて、これをスマホなどの端末に挿し込むとロスレス、低遅延のオーディオが楽しめるんですね。同じシステムはSennheiser’s HDB 630なんかも採用してますけど、すごくレア。特にMIXの価格帯では滅多に見つかりません（Sennheiser HDB 630はアメリカで499ドル／日本市場価格8万2000円ほど。MIXは4割安い299ドル／約4万8000円）。

これだけドングル、ドングル騒ぐのは自分がコード嫌いだからかもしれません。ワイヤレスにこだわらなければHi-Fi有線ヘッドホンのほうが安価でおしゃれなのが揃っているのはわかってるんですが、電車の中とかではやっぱり邪魔で…。家では出先より多少マシだけど、ヘッドホン使うの出先だし。

その点、ドングルさえあれば理論上は「ワイヤレスでありながら、Bluetoothで接続するより上質なHi-Fiサウンドが楽しめる」ことになります。これで期待値が一気に高まったというわけです。

実際使ってみたら絶対ドングルのほうがBluetoothより上でした。もうね、スマホにドングル挿し込むだけで、竹から松に音が化けます。サウンドステージが広がって、急に広い空間に音が解き放たれる感覚で、Pavementの『Cut Your Hair』で聞き比べてみたら曲全体の存在感が高まったように感じました。音が明瞭になって、ヴォーカルとの距離感が近くなって、複数のギターが奏でる音が均等に広がるのでギター1本1本の旋律まで聴き取れるの。

あと、ボリュームブーストで音量爆上げできるので、うるさい場所でも平気ですしね。重低音はかなり効きます。自分はあまりズンズンくるのは好きじゃないけど、そういうの好きな人は喜びそう。

低遅延モードはノートPCで『フォートナイト』をプレイして試してやってみたんですが、満足のいくスピードでした。これまで試したBluetooth接続のイヤーピースよりMIXのほうが銃声も足音もオンタイムで耳に届きます。

ゲーミングヘッドホンから今すぐ乗り換えるほどじゃないにしても旅のときにはこれ1台で済みそう。まあ、ほとんどのヘッドホンは有線でつなげば問題解決ですけど、MIXはコードでつながなくても低遅延というところがミソですね。

あと、ドングルで一番助かるのは、使い終わったらスマホなどから抜いてヘッドホン本体に格納できること。これは磁石式のイヤーカップをパカッと外して、そこにしまえます。

MIXは40mmの「超省電型グラファインドライバ」搭載。これも同じ価格帯のNothing’s Headphone 1（3万9800円）などにはない特長ですが、それ以上にUSB-Cドングルはいい仕事してると思います。

モジュール設計は斬新だけど、デザインはやや控えめ

MIXはカスタマイズ＆修理可能。さっき書いたようにイヤーカップが磁石の着脱式になってて、簡単にパカッと外せるんです。かなりガッチリくっつくので外れる心配はありません。

中のバッテリーも交換が可能。ヘッドホンはバッテリーが最初に死んじゃうケースが多いので、これは助かる！

イヤーカップは好きなの買って取り換えてもいいし。ちなみにレビュー機は黒で、交換用の茶色のが同梱になってました。着け心地は悪くありません。1週間ちょっとバッグで持ち歩いて左のカップが少しヨレたけど、もっと長く使わないと耐久性は判断できなさそうです。

ヘッドバンドも交換可能で、取り外しは簡単そのもの。

造りはふつう。あまりプレミアム感はありません。人目を引くデザインでもなくて、なんなら無駄に大きい気さえします。あと、昔ながらのボタン入力なところにも守りを感じます。ボタンの反応はいいのだけど、なにしろ2つで全部操作するんだから大変です。楽曲スキップ、ON／OFF、音量、バッテリー残量チェックの操作は上下左右に動かせるジョイスティック風のボタン（バッテリー確認は2度押し）。EQモードやANCモードの切り替えは平らなボタン。アプリがないので全部ボタンです。これは取説の3ページ目でしっかり頭に入れたほうがいいかも。

MIX最大の魅力はそのモジュール設計にあります。その面では他のワイヤレスヘッドホンを軽く凌駕しています。まあ、おしゃれなのがいい人はNothingのHeadphone 1のほうが通勤電車で目立つかもしれませんけどね。

バッテリーはドーンといいの入ってます

サウンドがいいのに加えて、MIXはアクティブノイズキャンセリング（ANC）とバッテリーもちも◎。地下鉄ではノイズが完全に消えて驚きました。これはイヤーカップのフィット感、電気を使わない状態の遮音性能の高さもありますね。Bose QuietComfort Ultra（第2世代）を抜くほどではないけど全然悪くないです。

なお、外音取り込みモードはまあまあかな。これはAirPods Maxの勝ち。

ANCと外音取り込み、両方をOFFにするモードってのもあるんですが、これはバッテリー節約に役立つ以外、特に利用価値を感じませんでした。

ANCもいいけど、バッテリーもちは驚異的にいいです。10時間勤務の平日に試して「ANC使って最大52時間、使わないで最大100時間」というフェンダーの言葉に嘘がないことがわかりました。ほぼ常時ANCをONにして丸1日使ってもバッテリーは100％から89％に減るだけ（ボタン操作なので表示は25％刻み。くわしい数字はiOSの機能で確認した）。すごすぎます。

競合のNothing Headphone 1は「ANC使って35時間、使わないで約80時間」なので、バッテリーに関してはMIXの圧勝かと。

弱点があるとするなら機能かな

強いて言うならMIXの弱点は機能です。ANCはあるけど、カスタムのヒアリングテストもEQもナシ。それで買うのやめちゃうってほどじゃないけど（そんな機能、存在することすら知らない人がほとんど）、そういう機能を過去使ったことある人は心もとなく感じるかも。

EQモードは用意された中から選ぶスタイルで、使えるのは楽曲、エンタメ、音声の各モード。ポッドキャスト聞きながら切り替えてみたんですが、楽曲モードと音声モードの違いはよくわからなかったです。Huluの動画見ながらエンタメモード使ったら没入感が高まって、違いが少しわかりました。

あと、切り替えはボタンでやるんですが、楽曲にかき消されて音声の指示が聞き取りづらく感じる問題が…。楽曲をいったん止めないと、切り替え先のモードが聞き取れないのは要改善ポイント。

通話もクオリティは申し分ないんですが、こちらの声に外音が少し混じって相手方に聞こえにくいと言われることがありました。電話をかけた場所が職場だったのでノイズが入るのは致し方ないことだし、静かな場所でなら何の問題もないことではありますが、デュアルマイク装備で「ENC（environmental noise-cancellation：外音ノイズキャンセル）」が可能と標榜しているだけにちょっぴり残念。

ボタン以外の入力方法、ソフト、EQモードの充実に関しては今後に期待、ですね！

買い？

ギターブランド初のワイヤレスヘッドホンにしては幸先のいいスタートを切った印象です。モジュール設計に真摯に取り組むフェンダー。使う人や環境のことまで考える姿勢には好感が持てます。同梱のドングルで並のサウンドが高品位なサウンドに化けてるし、しかも価格は299ドル／約4万8000円。おまけにANCもバッテリー持ちもいい。

ブランドの名前だけ貸してるガラクタとはまったくの別物。MIXは本物です。日本発売が楽しみ。

