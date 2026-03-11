横浜で「可哀想に！デパート」展が開催へ！ 展示やグッズが並ぶ前代未聞の体験空間
人気クリエイター可哀想に！による前代未聞の体験空間「祝 閉店！可哀想に！デパート」展が、4月25日（土）〜7月20日（月・祝）の期間、神奈川・横浜市にあるスカイビルB1階とB2階で開催される。
【写真】かわいいお中元タオルが付属！ グッズ付き入場券の詳細
■グッズ付き入場券も用意
今回開催される「祝 閉店！可哀想に！デパート」展は、「可哀想に！デパート」創業138億周年を記念して、デパートの歴史を振り返る展示やオリジナルグッズの販売などが行われる期間限定の体験型イベント。
会場では、普通とは一味違う「可哀想に！デパート」ならではのファッションフロア、化粧品コーナーや食材コーナーから、占いフロアやゲームセンターまで、可哀想に！ワールド全開のコンテンツが楽しめる。
また、グッズ付き入場券がローチケに登場。第1弾は、おぱんちゅうさぎとんぽちゃむが描かれた「可哀想に！デパート お中元タオル2枚セット」が用意され、第2弾と第3弾のグッズ詳細は後日解禁される予定だ。
なお、本イベントは混雑緩和および安全対策のため、一部日程を日時指定制で実施。4月25日（土）〜5月10日（日）と7月18日（土）〜7月20日（月・祝）の期間は日付＆入場時間指定、5月11日（月）〜7月17日（金）の期間は日付指定で、事前のチケット購入が必要となる。
