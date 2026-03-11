地元を代表する企業が、行ったあってはならない不適正な表示。市民にも波紋が広がっています。11日指宿市を訪ねました。



（男性）

「地元としては恥ずかしいこと。鹿児島県自体に問題が出てくると思う地元というよりも」



（女性）

「ビックリして本当かな？という感じです。一生懸命していて、近くを通ったりしても従業員の人も車越しに挨拶してくれたりしていいですよ」



不適正な表示があった牛肉は事業者や飲食店にも販売されていました。地元の飲食店も戸惑っている様子です。





（飲食店の従業員）「ビックリしたねと言っていた。だけどね、そこまで知らない人もいるみたい」東京商工リサーチによると水迫畜産は肉用牛の加工、販売を手掛ける会社としては、県内第2位の売り上げを誇ると言われています。グループ会社の水迫ファームは全国的な食肉加工会社スターゼンと資本提携を結ぶんでいます。水迫畜産は「スターゼンから販売されている牛肉については今回の件とは一切関係ない」とのコメントを発表しています。ふるさと納税の返礼品にもなっていた不適正な表示がされた牛肉。塩田知事は10日、「食の安心・安全や県産和牛に対する消費者の信頼を揺るがしかねないもので、大変遺憾」とのコメントを発表しています。畜産王国、鹿児島の信頼を揺るがせる今回の問題。食の専門家は「ふるさと納税の信頼性が問われる事態」だと話し危機感を募らせます。食の情報の専門家、日本フードアナリスト協会の横井裕之理事長です。今回の問題について驚きを隠せません。（日本フードアナリスト協会・横井裕之理事長）「鹿児島は和牛の世界、畜産の世界でお手本だと思う。牛種の偽装、原産地の偽装、個体識別番号の不正表示。これ以上ない偽装なんですよ。1個だけじゃなくて3つもやっている。全国の鹿児島の畜産業、黒毛和牛を仰ぎ見ている、目標とされている畜産業の方々に対しても、とっても残念だった」不適正な表示があった牛肉はふるさと納税の返礼品として出されていました。（日本フードアナリスト協会・横井裕之理事長）「ふるさと納税は、ふるさとを応援するんだ。ふるさとの畜産業、農業を応援するんだと寄付をするわけですね。何を信用していいのか。鹿児島だけの話ではなく全国的にふるさと納税の信頼性が問われる事態になってしまうのではないかと思う」エブリィの取材に対して、水迫畜産の関係者は「管理上のミスで意図したものではなかった」と説明していますこれについては。（日本フードアナリスト協会・横井裕之理事長）「鹿児島の中では、大きな会社の1つ。水迫畜産は。他の畜産業の手本、模範とならなければいけない所が管理ミスでした…では済まないかなという気がする」