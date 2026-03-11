¡ÚÆÃ½¸¡Û200Ç¯°Ê¾å¤Ä¤Å¤¯»³¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤ë°ì¸®¤Î²¹Àô½É¡Ö¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¡×〝»ö¶È·Ñ¾µ〟¤·¤¿É×ÉØ ¼¡¤ÎÂå¤Ø¡Ú¿·³ã¡Û
2025Ç¯12·î¡¢ÄÅÆîÄ®¤Î½©»³¶¿¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯°ì¸®¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤¬〝»ö¶È¾µ·Ñ〟¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÂå¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¹ëÀãÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄÅÆîÄ®¤Î½©»³¶¿¡£Ä¹Ìî¸©±ÉÂ¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃÏ°è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ÇÊ¿²ÈÍî¿ÍÅÁÀâ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
»³¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤ë°ì¸®¤Î²¹Àô½É¡£
200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëµÕ´¬²¹Àô¡ØÀîÄÅ²°¡ÙÎ¹´Û¤ò±Ä¤à¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎÏÂÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó(50)¤È»åµûÀî»Ô½Ð¿È¤ÎºÊ¡¦ÁáÉÄ¤µ¤ó¡£2025Ç¯12·î¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀèÂå¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾ÍèÅª¤ËÎ¹´Û·Ð±Ä¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Ä»¼è¸©¤ä¹Åç¸©¤Ê¤É¤ÇÂç¼ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í¤òÌó8Ç¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÕ´¬²¹Àô¡ØÀîÄÅ²°¡ÙÏÂÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤òÅìµþ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£·úÊª¤â¤Ê¤¤¤·»³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËÌëÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢Ä«À²¤ì¤¿¤È¤¤Î¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
¸áÁ°Ãæ¤Ï½ÉÇñµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¡¢Àã¤«¤¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£µÕ´¬²¹Àô¡ØÀîÄÅ²°¡ÙÏÂÅÄÂÙÌÀ¤µ¤ó
¡Ö(Àã¤«¤¤Ï)Ä»¼è¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ËÇ¯¤Ë1²ó¤«2²ó¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤À³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤±¤É¡£¡×
¡ØÀîÄÅ²°¡Ù¤ÎÁÏ¶È¤Ï¹¾¸ÍËö´ü－
¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÆ¶·¢É÷Ï¤¤Ë¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤ÎµÈÀî±Ñ¼£¤âÅò¤Ë¤Ä¤«¤ê¡Ö¿·¡¦Ê¿²ÈÊª¸ì¡×¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Ï5Éô²°¤¢¤ê¡¢Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï½©»³¶¿¤ÎÀã·Ê¿§¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¼ç¤ËÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä»³ºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¡¢¥¯¥Þ¡¦¥·¥«¤Ê¤É¤Î¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÂå¤ÎµÈÌîÅ°¤µ¤ó(77)¤Ç¤¹¡£
¢£ÀèÂå µÈÌîÅ°¤µ¤ó
¡ÖÈ¾Æü°Ê¾å¼Ñ¹þ¤à¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÁ°Â¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÚÆù¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¡×
½ÉÇñµÒ¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¿ßË¼(¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦)¤ËÎ©¤Á¡¢ÎÁÍý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¡£µÈÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀîÄÅ²°¤ÎÅÁÅý¤ä·Ð¸³¤ò2¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÊ¡¦ÏÂÅÄÁáÉÄ¤µ¤ó
¡Ö(µÈÌî¤µ¤ó¤Ï)¿Æ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï¸À¤¤¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«²ÈÀ½¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£¡×
µÈÌî¤µ¤ó¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¡ØÀîÄÅ²°¡Ù¡£¼«¿È¤Î¹âÎð²½¤Ë¤¯¤ï¤¨¸å·Ñ¤®¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀèÂå µÈÌîÅ°¤µ¤ó
¡Ö77ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹ÃË¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê²ÈÆâ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤Ä¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤â200Ç¯Â³¤¯²¹Àô¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÇÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
µÈÌî¤µ¤ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØÄÅÆîÄ®·Ñ¶È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÄÅÆîÄ®¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Ë²¬»³¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö¥³¥³¥Û¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥Û¥ó·Ñ¶È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤ËÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£¸½ºß¡¢ÄÅÆîÄ®¤Ç¤Ï5·ï¤Î¸å·Ñ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã·Ñ¶È¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー ¸ÅÃÓ·òÆóÏº¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡Ö¸å·Ñ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¸À¤¦¤È¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È´Ñ¸÷µÒ¡¦¸òÎ®¿Í¸ý¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¡¦ÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¬¸º¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÃÏ°è¤Î»º¶È¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¡£¡×
3Ç¯Á°¤«¤é¸å·Ñ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÌî¤µ¤ó¡£±þÊç¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥Ã¥¯¤Ï¶â³ÛÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã·Ñ¶È¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー ¸ÅÃÓ·òÆóÏº¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡Ö(¾ùÅÏ³Û¤¬)¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤À¤Ã¤¿¡£Í»»ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤Ö´õË¾¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ»»ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤º·Ñ¾µ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤«¤±¤Æ¶ä¹Ô¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¸ø¸Ë¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
