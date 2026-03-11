3月11日を防災について考える日にしようと、鹿児島市の小学校では火を使わず食べられる非常食の給食が提供されました。



鹿児島大学教育学部附属小学校。毎年3月11日に食べる給食は普段と違います。段ボールから取り出したのは温めずそのまま食べられるカレー、そして、クラッカーです。



「防災給食です。災害の時に食べるカレーとクラッカーと水」





停電した想定で電気も消し薄暗い教室で手を合わせます。（児童）「美味しい給食いただきます」袋のままスプーンで一口…ちょっと首をかしげました。（児童）「いつもより冷たいけど、ちょっとおいしい。温かい方が美味しいかなって感じ（袋のまま食べるのは？）慣れない」（児童）「うわー。えーこれどこ？」東日本大震災や能登半島地震の被災地の写真を見ながら、自然災害や防災について考えました。（児童）「東日本大震災では、こういうものを食べてたんだな。電気や水が止まっても、この救給カレーとかクッカーを一気にじゃなく、少しずつ食べたら生きることが出来ると思う」（児童）「普通のご飯は温めないといけないけど、開けたらすぐ食べられるのは非常食に便利だと思う」給食の後も…（山下香織アナウンサー）「普段は、歯磨きなどにこちらの水道水を使っているそうですが、今日は断水しているという想定で子どもたちは、余った飲み水を使ってお盆を洗ったり歯を磨いたりしています」（児童）「いつも当たり前のように使っている水が貴重に感じる」温かい給食、電気や水のありがたみにも気づくことができました。学校では児童と職員、約700人分のカレーやクラッカーと1人5本分の水を備蓄しています。（防火防災担当・齋藤裕聖教諭）「今回、消費した分だけまた水を購入するという形でずっと回している。自然災害は、いきなり来るので自分達で落ち着いて行動できるようにということと3月11日を機に改めて自分たちの命を大切に守る1日が過ごせていると感じてもらいたい」3.11を教訓に、命を守るためどう行動するか。防災について一人ひとりが考える日になりました。