岩手県釜石市の追悼施設「釜石祈りのパーク」です。

【写真を見る】東日本大震災から15年 県内各地で命を守る訓練 震災を知らない世代へつなぐ教訓=静岡

津波の犠牲になった1003人の釜石市民の名前が刻まれた芳名板（ほうめいばん）が設置されていて、3月11日は多くの人が献花に訪れました。

東日本大震災の発生から2026年3月11日で15年。被災地の人たちの思い、そして震災の教訓をお伝えします。

2万人を超える死者・行方不明者が出た東日本大震災。東北をはじめ全国で追悼行事が行われる中、静岡県内でもあの日の悲劇を繰り返すまいと、各地で訓練が行われました。

三島市で全市民対象の「シェイクアウト訓練」

＜職員の呼びかけ＞※訓練

「地震が発生しました、身を守る行動をとってください。身を低くし頭を守り、動かないでください」

3月11日、三島市で全ての市民を対象に一斉に行われたのは「シェイクアウト訓練」です。

シェイクアウト訓練は、地震発生直後にとるべき行動を身につけるもので、揺れを感じた想定で、その場で約1分間「まず低く、頭を守り、動かない」を実践します。

三島市役所では職員が身の安全を確保したあと、外へ避難する流れを確認しました。

＜三島市危機管理課 小坂力也課長＞

「東日本大震災のときも地震、そのあとの津波で亡くなられた方が大勢いたので、まずは助かる、そのことについては、手を替え品を替え（訓練を）続けていきたい」

三島市は今後も訓練を繰り返し行い、防災意識を高めたいとしています。

園児が学ぶ「ダンゴムシのポーズ」松崎町で防災教室

松崎町の聖和（せいわ）保育園は毎年この日に、賀茂地域局の職員を招いて防災教室を開いています。

地震訓練では園児が頭を守って伏せた後、園庭に避難しました。

園児たちは、東日本大震災について学び、「防災ダック」と呼ばれる動物のカードをスライドで見ながら、地震や津波などが起きた時の身の守り方を試しました。

＜園児＞

Q. 地震が起きたらどうしますか？

「ダンゴムシ！」

＜聖和保育園 宮本さなえ園長＞

「（東日本大震災を園児に教えることについて）子どもたちが理解というところでは、まだ十分ではないかもしれませんが、知っていくということはとても大事なことかと思って、続けております」

釜石に灯る1200個の「忘れない」

＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞

震災の命日に合わせ、「釜石祈りのパーク」には1200個の竹の灯籠も灯されています。

地震の脅威について知り続けること、そして、あの日の悲しみを「忘れない」ことが次の災害から命を守ることにつながると信じます。