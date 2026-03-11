歌舞伎俳優の市川團十郎（48）がブログを更新。「なんて日だ」と、長男・勸玄に驚いたことを明かし、反響を呼んでいる。

【映像】麗禾と勸玄の2ショット（複数カット）

SNSで、キッチンで仲良くクッキーを作る姿や、自宅で稽古に励む様子など、子どもたちとの日常を発信してきた團十郎。2月3日に更新したInstagramで節分イベントに親子で参加したことを報告し、和装の麗禾と勸玄を披露。「美男美女すぎる 立派になられましたね」「お二人とも麻央さんにそっくり」「カンカン いつの間にお姉ちゃまとの背丈の差が…」など、多くの反響が寄せられていた。

「なんて日だ」長男・勸玄の成長に驚き

3月10日にはブログで、静岡での公演を終え帰宅したことを報告。「子どもたちが好きすぎるらしい わたし。そして きょうついに 麗禾の身長を勸玄がこえました！2026年3月10日 私にとってはとんでもない日です なんて日だ」と、長男・勸玄の成長に感慨深い気持ちを明かした。

この投稿にファンからは「ステキな記念日 きょうは家族でお祝いですね！」「麻央さんもきっと喜んでいますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）