【ワシントン＝坂本幸信、ニューヨーク＝木瀬武】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は１０日、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が臨時会合を開き、過去最大規模の石油備蓄の放出を提案したと伝えた。

米国やイスラエルによるイラン攻撃を受け、世界で懸念が強まる原油の供給不安に対処する狙いとみられる。

１１日に提案を採決する見込みだが、１か国でも反対すれば計画は遅れる可能性があるという。

欧米やアジアなどの石油消費国が加盟するＩＥＡは２０２２年、ロシアによるウクライナ侵略に際して１億８０００万バレル超の協調放出を実施。このうち５割程度を米国が担った。日本は民間備蓄も含めて２０００万バレル超を放出し、米国に次ぐ規模だった。今回の全体の放出量は２２年を上回る規模になるとみられる。

一方、先進７か国（Ｇ７）は１０日、エネルギー担当大臣会合をオンラインで開催。「国際協調を強化し、備蓄放出を含む世界のエネルギー供給を支えるために必要な措置を講じる用意がある」との共同声明をまとめた。

Ｇ７は１１日深夜、米国・イスラエルとイランとの軍事衝突後初となる首脳会議をオンライン形式で開く。高市首相やトランプ米大統領が出席し、原油価格を抑えるための備蓄石油の協調放出などについて話し合う見通しだ。