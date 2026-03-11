欧州株 軟調、東京市場からはムード暗転 ECB利上げ観測が重石に
欧州株 軟調、東京市場からはムード暗転 ECB利上げ観測が重石に
東京時間19:18現在
英ＦＴＳＥ100 10306.50（-105.74 -1.02%）
独ＤＡＸ 23657.16（-311.47 -1.30%）
仏ＣＡＣ40 7966.38（-90.98 -1.13%）
スイスＳＭＩ 12903.64（-161.55 -1.24%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:18現在
ダウ平均先物MAR 26月限 47654.00（-91.00 -0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6780.25（-7.00 -0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24939.75（-42.75 -0.17%）
