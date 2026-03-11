欧州株　軟調、東京市場からはムード暗転　ECB利上げ観測が重石に
東京時間19:18現在
英ＦＴＳＥ100　 10306.50（-105.74　-1.02%）
独ＤＡＸ　　23657.16（-311.47　-1.30%）
仏ＣＡＣ40　 7966.38（-90.98　-1.13%）
スイスＳＭＩ　 12903.64（-161.55　-1.24%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:18現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47654.00（-91.00　-0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6780.25（-7.00　-0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24939.75（-42.75　-0.17%）