日本テレビ「WBC詳報」（後7・00）が11日に生放送され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）がベンチでナインにかけた一言が明らかになった。

同番組ではワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を狙う侍ジャパンの激闘の模様＆裏側に迫った。

10日のチェコ戦では試合前の声出しに指名された森下翔太外野手（阪神）が「ここ最近、お茶たてポーズ、ちょっとみんなサボりがちかなと感じているので、ぐるぐる回して、全員で盛り上げていきましょう」と気合を入れた。

チーム初安打は「2番・右翼」でスタメン出場した佐藤輝明内野手（阪神）。左翼線への二塁打を放った。

すると、スタメンを外れてベンチ後方に座っていた大谷が思い出したようにナインに向かって「お茶！お茶！お茶」と声を上げ、“お茶たてポーズ”を披露。他の選手も全員立ち上がり、一斉に忘れがちな“お茶たてポーズ”でベンチを盛り立てた。

視聴者からは「おもろ」「ベンチで叫んでる大谷オモロイな」「お茶！お茶！お茶！って言ってる大谷翔平笑う」「大谷がお茶お茶！叫んでる」などの声が上がっていた。