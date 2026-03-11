¡Ú GRe4N BOYZ ¡Û¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¡¡Ö¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¡¼¡À¤Âå¤Ë¤½¤ÎÁÃ¤ò¡¡·Ò¤°°Ù¤Ë¡¡ËÍÃ£¤â¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGRe4N BOYZ¡×¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°£Ø¤ò¹¹¿·¡£
2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GRe4N BOYZ¤Ï¡Ö2026Ç¯3·î11Æü¡¡º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤¢¤ÎÆü¤¢¤Î»þ¤Îµ²±¤ò¡¡·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¡Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤È¤´¿ÔÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¡Éü¶½¤ÎÁÃ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GRe4N BOYZ¤Ï¡Ö¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¡¼¡À¤Âå¤Ë¤½¤ÎÁÃ¤ò¡¡·Ò¤°°Ù¤Ë¡¡ËÍÃ£¤â¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëºé¤¸Ø¤ë¡¡Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÊâ¤ß¡£¡¡¤½¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤òÃå¼Â¤ËÁ°¤Ë¡¡¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¡¡·Ò¤¬¤ë¶õ¡¡µ§¤ê¤ò¤«¤µ¤Í¤Æ¡¡¤¢¤ÎÆü¤ò¶»¤Ë¡×¡ÖGRe4N BOYZ¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡GRe4N BOYZ¡¡¸ø¼°£Ø¤è¤ê°úÍÑ¡¡¡Û
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û