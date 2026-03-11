労働組合が賃上げや労働条件の改善などを求める春闘が本格化しています。連合富山に加盟する県内の労働組合の今年の要求額は、近年では最も高くなっています。



連合富山はきょう会見を開き、今年の春闘の要求提出の状況を発表しました。



それによりますと、加盟する247組合のうち、きょう時点で半数の122組合が要求を提出し、少なくとも81の組合が去年を上回る賃上げを求めています。





122組合の要求額は、加重平均で月額1万8757円で、要求率は6.5％となっています。去年の同じ組合と比べると、要求額は773円高く、要求率は0.08ポイント高く、連合富山がベースアップの要求を再開した2014年以降で最も高くなっています。規模別では、組合員が99人以下の小規模企業の要求率は7.39％となり、7％を超えるのは2014年以降で初めてです。連合富山 宮崎敏裕会長「賃上げの機運と世の中の動き、それから様々な格差を是正しなければならないんだという思いが、中小で働く皆さんも、自信を持って要求していいんだというふうに変わり始めた証だったというふうに思う。そうした組織の思いをしっかりと支えて参りたい」連合富山は、春闘の山場を今月17日から19日ととらえ、物価高に負けない賃上げに向けて全力を尽くしたいとしています。